Jensen Ackles habló sobre la preparación de armas antes del accidente de Alec Baldwin

La tragedia sigue invadiendo Hollywood luego del terrible accidente con una arma de utilería que terminara con la vida de la fotógrafa Halyna Hutchins e hiriera al director de la filmación "Rust", Joel Souza, a manos de Alec Baldwin. Ahora, el actor Jensen Ackles apareció en un video relatando su experiencia al trabajar con armas de fuego en el set de esta película, cuya producción está suspendida.

“Tengo una llamada a las 6 am mañana para tener un gran tiroteo. Me pidieron que escogiera mi arma y me dijeron: 'Está bien, ¿qué arma te gustaría?' Y yo estaba como: '¿No lo sé?' Y el armero me dijo : '¿Tienes experiencia con las armas?'".

"Yo estaba como: 'Un poco'. Y ella (el armero) dice: 'Está bien, bueno, así es como se carga. Así es como lo comprobamos y nos aseguramos de que sea seguro'”, compartió Jensen Ackles en una convención en Denver realizada del 15 al 17 de octubre.

Luego de esto, la encargada de armas dijo que "iba a poner algunos focos" en el arma y después le invitó a que "disparara un par de rondas" a lo lejos. El actor estadounidense Alec Baldwin estaba presente.

Reportan accidente a manos de Alec Baldwin

Agentes de policía acudieron alrededor de las 14:00 horas al set ubicado en Bonanza Creek Ranch luego que una llamada al número de emergencias 911 alertara que una persona había sido baleada en el lugar, dijo Juan Rios, portavoz del alguacil del condado de Santa Fe.

Además, agregó que los detectives estaban investigando qué tipo de proyectil se descargó y cómo. No se presentaron cargos de inmediato.

El diario The Santa Fe New Mexican reportó que Baldwin, de 63 años, fue visto llorando el jueves afuera de la comisaría.

Hutchins, esposa y madre de un niño, fue trasladada vía aérea al Hospital Universitario de Nuevo México, donde fue declarada muerta por personal médico, dijo el departamento del alguacil.

Souza, de 48, fue transportado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent Regional, donde fue atendido y dado de alta este viernes 22 de octubre.

Alec Baldwin antes del accidente

Horas antes del incidente, Baldwin publicó en su cuenta de Instagram una foto vestido con ropas del oeste. "De vuelta a la oficina presencial. Caray... es agotador", escribió en la leyenda del post, que terminó borrando en la noche.

La producción de "Rust" quedó suspendida.

Con información de AP y AFP.

CM