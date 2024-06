En los últimos meses, Jennifer Lopez y Ben Affleck han sido objeto de intensas especulaciones sobre una posible crisis en su relación. A pesar de los rumores, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones claras.

Ahora, la controversia se aviva nuevamente ya que la pareja está vendiendo en silencio la casa que compraron juntos tras su boda.

Fuentes cercanas a los actores informaron a TMZ que JLo y Affleck están usando al agente inmobiliario Santiago Arana, de The Agency en California, para poner a la venta su mansión de Beverly Hills, la cual les costó poco más de 60 millones de dólares hace un año.

Dicha propiedad fue elegida entre más de 80 casas que la feliz pareja visitó durante dos años.

El portal asegura que el matrimonio está enfrentando una fuerte crisis, puesto que Ben se mudó de la mansión y está en una casa de alquiler en Brentwood, mientras que Lopez está en búsqueda de un nuevo inmueble.

La mansión se ha estado mostrando durante dos semanas, pero hasta el momento no hay un comprador.

Aparentemente, están pidiendo 65 millones de dólares, incluyendo una comisión de corredor y un nuevo impuesto sobre propiedades, una cantidad significativa de dinero que invirtieron en ella. De no ser comprada, significaría una pérdida de millones de dólares.

La mansión de 4 mil metros cuadrados contiene estacionamiento para 80 vehículos, 30 aseos y 17 habitaciones, además de una enorme alberca. De acuerdo con medios internacionales, se ha utilizado para grabar algunos videoclips de la intérprete de "On the Floor" y también es donde se desarrolla el documental The Greatest Love Story Never Told (La mayor historia de amor que se ha contado nunca), que relata la relación de esta famosa pareja en la industria.

Con información de SUN.