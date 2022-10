Jennifer Lopez y Ben Affleck: ¿Ya empezaron las peleas?

Un par de semanas han pasado del pachangón en el que Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron y las versiones de una terrible crisis matrimonial han empezado a florecer. Su primera crisis en esta nueva etapa juntos sería por sus adicciones.

A pesar de que Affleck le habría prometido a su mujer que dejaría el cigarro, el actor de 50 años simplemente no ha podido ni reducir su consumo. Y con la nueva crisis, incluso ha aumentado. "Ella odia sobre todas las cosas su tabaquismo", comentó una fuente al sitio Radar Online. Otro tema que la puertorriqueña no soporta es la forma como se viste su marido y su incapacidad para ordenar sus cosas dentro de la casa. "Ben no mueve un plato, lo que irrita muchísimo a Jennifer", agregó la fuente.

Pero por su cuenta, Affleck no soporta el control que quiere tener JLo sobre absolutamente todo lo que tiene que ver con su nueva familia y su adicción al trabajo. La fuente afirmó que JLo incluso había vaciado la preciada colección de motocicletas de Affleck mientras estaban fuera, sin advertirle ni decirle nada. "Ella piensa que no son seguras, por lo que sorprendió por completo a Ben".

Y por si fueran pocos esos problemas, la cantante quiere que las dos familias previas de ambos se unan felices y contentos. Pero en la realidad es que no es posible.

FS