Jennifer Lopez ya confirmó que en 2023 estrenará un álbum nuevo, "This is me… Now" y viene de filmar "Marry Me" con Owen Wilson y Maluma. Por otro lado, Marc Anthony continúa con su gira "Viviendo Tour", conectándose con sus fans a través de la voz y su último álbum "Pa'lla Voy". Pero no solo ambos están teniendo éxito en sus proyectos sino también en el romance.

A JLo se le ha visto muy feliz presumiendo su segunda oportunidad en el amor, luego del noviazgo que no pudo ser a comienzos de los 2000 con Ben Affleck, con quien se casó a mediados de este año en dos ocasiones, la primera se llevó a cabo en Las Vegas,donde solo estuvieron presentes sus hijos Emme y Max. Y la segunda se realizó en presencia del círculo íntimo de los actores: amigos y otros familiares.

Mientras que a Marc Anthony disfrutando su romance con la ex Miss Paraguay, Nadia Ferreira de 23 años quien desde hace meses luce su anillo de compromiso y se espera que la pareja se case en 2023.

Pero en las plataformas digitales existe un rumor acerca de que el protagonista de "The Batman" estaría aburrido o agobiado por el matrimonio e incluso circula un video que lo demostraría, a pesar de que en sus redes sociales se muestran felices. Estas sospechas también llegaron al ex esposo de "la diva del Bronx" y no dudó en opinar.

Anthony solo desea que la madre sus hijos, Emme y Max, "sea feliz" y que "no le importa con quién está"

El cantante puertorriqueño ha dicho en algunas entrevistas que desea lo mejor para JLo. El intérprete de "Vivir mi vida" tiene una buena relación con su ex esposa y ve con regularidad a sus hijos. Ambos tienen en cuenta opiniones acerca de decisiones que pueden interferir en la vida de Max y Emme, generando un estado de bienestar para sus hijos.