En fechas pasadas, doña Rosa Rivera, madre de la fallecida cantante Jenni Rivera, se quejó de que el lugar de reposo de la "Diva de la Banda" estaba hecho un "cochinero" y ahora es su hija Chiquis, quien señaló que el lugar no está abandonado.

A la influencer, abordada por el programa "El Gordo y La Flaca", le recordaron las palabras de su abuela y contestó: "No vi eso... Hubo un día que no tenía flores, me di cuenta y mandé. También mi hermana, cada dos semanas envía. Así que no, no creo que esté abandonado", manifestó. En el video, donde se ve a los padres de Jenni y su hermana Rosie, salió a colación el tema del mantenimiento del lugar de reposo y, en ese momento, doña Rosa externó su descontento.

"Fui al panteón y estaba un cochinero ahí; había muchas plantas y dije: 'Ay, no sé por qué no cortan estas plantas, se mira tan feo. Yo pienso que a mi hija no le gustaría que se viera tan feo…'", manifestó la matriarca. Por lo pronto, Chiquis comentó que habla con su mamá todos los días y a veces le pide ayuda.

