Jake Gyllenhaal rompe el silencio y habla de "All Too Well" de Taylor Swift

Tras el éxito de "All Too Well" de Taylor Swift, y los miles de ataques que Jake Gillenhaal ha recibido en redes sociales por supuestamente ser él la insipiración de la canción, el actor finalmente decide hablar del tema.

El actor dio una entrevista a la revista "Esquire" y, por primera vez, habló de la versión extendida de "All Too Well", escrita e interpretada por Taylor Swift, con quien tuvo una corta relación. El tema aborda la historia de una relación tóxica y sobre la diferencia de edades de los protagonistas.

Cuando la canción salió al mercado, Jake Gyllenhaal se vio en la necesidad de desactivar los comentarios de Instagram debido a que fue duramente atacado por los fans de la cantautora, pues se asumió que él la maltrató psicológicamente.

"No tiene nada que ver conmigo", aseguró el actor

"En algún momento, creo que es importante cuando los seguidores se vuelven rebeldes que sintamos la responsabilidad de que sean civilizados y no permitan el acoso cibernético en nombre de uno", dijo Gyllenhaal quizá haciendo referencia a que Taylor debería parar todo el acoso.

"No se trata de un individuo en sí, sino de una conversación que nos permite examinar cómo podemos, o incluso deberíamos, asumir la responsabilidad de lo que ponemos en el mundo, nuestras contribuciones al mundo. ¿Cómo provocamos una conversación? Eso lo vemos en la política. Hay ira y división, y literalmente pone en peligro la vida en extremo", siguió Jake con su respuesta.

A pregunta expresa, el actor confesó si ha escuchado la canción "All Too Well" Taylor's Version: "No", sentenció.

"All Too Well (Taylor's Version)" salió al mercado para ocupar rápidamente el puesto número 1 en las listas de popularidad, al igual que el álbum "Red".

Pese a que el tema narra la historia de una pareja con una diferencia de edad importante (Gyllenhaal le lleva nueve años a Taylor), que retrata la importancia de una bufanda roja y los motivos de su rompimiento, todo esto reflejado en el short film de la canción, Jake niega que se trate de él.

"Se trata de su relación con sus fans. Es su expresión. Los artistas aprovechan sus experiencias personales para inspirarse, y no le envidio a nadie eso".

AF