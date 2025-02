Pocas películas han provocado un efecto tan polarizador en los últimos años como "Emilia Pérez". El narcomusical de Jacques Audiard cuenta la historia de una mujer que enfrenta su pasado tras su transición sexual. El contexto es el de un México violento del cual Emilia Pérez participa con dos roles protagónicos. Primero como "Manitas", el líder de un imponente cartel y después como Emilia, la directora de una ONG que busca a los desaparecidos resultantes de la maquinaria del crimen organizado. Desde su estreno la película encontró a un público dividido. Lejos de Latinoamérica ha recibido premios y aplausos, pero el público mexicano, y el del centro y sur de América ha sido reticente frente al musical.

Las críticas y la polémica muestran una tendencia creciente. Antes de su llegada a México, fecha puesta con varias semanas posteriores al estreno internacional de la película, críticos, realizadores y personas en redes sociales ya mostraban dudas con respecto al filme. Es por ello que al principio resonaron mucho los comentarios de Audiard acerca del por qué la falta de participación de actrices mexicanas en el cast principal, el hecho de filmarse fuera del país o la preocupación sobre el tema y la falta de estudio del mismo.

La situación se volvió un poco más tensa con la región en la que ambientó su filme luego de que declarara que el español era el lenguaje de poblaciones pobres y migrantes. Audiard ha confesado no hablar español, aunque declara que la falta de dominio de una lengua no ha impedido que filme sus historias bien sea "Emilia Pérez" o películas anteriores como aquella que filmó en Tamil. Y, en ese sentido, en su última entrevista para el medio Deadline confesó que considera al español un lenguaje tan rico que cruza fronteras.

En esa misma entrevista se le preguntó acerca de las críticas venidas desde México acerca del musical "Emilia Pérez". Esto fue lo que respondió sobre ello:

"Lo que más me impresionó fue que vienen de personas que o no han visto la película de forma apropiada o están actuando de mala fe. La representación de los cárteles en la película es temática. No es algo en lo que me haya concentrado de manera particular en la historia." aclaró Audiard con respecto a la representación de los cárteles en la película y el desarrollo del tema de violencia.

"En lo que de verdad estaba interesado era en hacer una 'opera'. Eso demanda un fuerte proceso de estilización. (…) Esto hace que la psicología pueda quedar limitada. Las 'operas' tienen limitaciones psicológicas. Y parece que estoy siendo juzgado en la ‘corte del realismo’. Yo nunca dije que deseaba hacer un trabajo realista." Sin embargo, cuando las críticas crecieron señaló que se sintió atacado de manera injusta:

"Trabajé durante cinco años en esta película para que ahora sea atacado de esta manera, es demasiado. En términos generales diría que he sido cuestionado por el tema del realismo, pero debo confesar que nunca había sido tratado de esta forma."

