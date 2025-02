El polémico director francés de "Emilia Pérez", Jacques Audiard declaró en una entrevista que "el español es un idioma de países modestos, de pobres, de migrantes". La polémica se vio desplazada por una más grande luego de que varios usuarios de redes sociales revivieran distintas publicaciones de Karla Sofía Gascón que fueron criticadas por sus tintes discriminatorios hacia múltiples minorías. No obstante, el escritor, lingüista e influencer mexicano, Adrián Chávez, dedicó un video a responder a Audiard.

Lo hizo como siempre: preparando un té mientras que expresa sus experiencias y razonamientos a través de sus estudios. En ese sentido, Chávez señaló que no es la primera vez que se atribuye una característica a un idioma, muchas veces desde el prejuicio. Esto, por supuesto, dicen poco de los idiomas y sus hablantes, y mucho de quien las expresa.

En ese sentido, no es posible crear una relación científica y comprobable entre el español y la pobreza o la migración. Y para demostrar el punto se puede tomar como ejemplo el francés, el cual es hablado extensamente en África, con toda una carga migratoria aledaña. Incluso, Chávez señaló que un estudio proyecta que el crecimiento relativo del francés va a superar al crecimiento relativo del español a lo largo de este siglo, de acuerdo con un estudio del Instituto Cervantes del 2022.

Entonces, este tipo de expresiones solo son una confrontación con "La otredad". A la cual se le atribuyen características de manera arbitraria y en muchos casos, como en este, esto solo delata el racismo y clasismo y demás discriminaciones, conscientes o inconscientes, de quien hace ese tipo de expresiones.

Recordemos que estas declaraciones de Audiard no han sido las únicas que han recibido una respuesta negativa durante el largo camino promocional de "Emilia Pérez". El director francés también ha dicho frases como ""Nunca se había hablado tanto en la prensa mexicana sobre los desaparecidos, aunque sea para darme con todo. Pero al menos se habla" o "¿Por qué no elegí intérpretes mexicanas?, no encontraba una actriz que fuera, vulgarmente hablando, 'rentable'".

