Jacques Audiard, se pronunció por primera vez sobre la polémica que rodea a Karla Sofía Gascón, protagonista de la cinta “Emilia Pérez” y nominada al Oscar en la categoría a Mejor actriz por dicha cinta, tras viralizarse algunos de sus antiguos tuits en redes sociales.

En los últimos días, la actriz española fue acusada de difundir mensajes racistas, xenófobos y de odio a través de unos mensajes que publicó en 2020. En ellos, Gascón hablaba de temas tan sensibles como la muerte de George Floyd a manos de policías estadounidenses, por lo que rápidamente se convirtió en el blanco de fuertes críticas y ataques.

Ahora, Audiard lamentó que el escándalo que se ha generado le esté robando foco al trabajo que se hizo en la pantalla. Incluso, se dijo sumamente decepcionado por los comentarios de la actriz, los cuales calificó como “inexcusables”.

“Me resulta muy difícil recordar el trabajo que hice con Karla. La confianza que compartimos, la atmósfera excepcional que teníamos... y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Porque lo que dijo es inexcusable”, dijo.

El cineasta francés también reveló que no ha mantenido ningún tipo de contacto con Gascón desde que estalló la controversia, y que no tiene intenciones de hacerlo: “No quiero hablar con Karla Sofía Gascón. Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir. No entiendo ¿por qué se está haciendo daño a sí misma?, y lo que tampoco entiendo es ¿por qué está haciendo daño a personas que eran muy cercanas a ella? Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño”, agregó.

Según Audiard, la respuesta de la actriz no ha sido la adecuada; y es que lejos de reflexionar y disculparse de manera sincera, sólo ha tratado de justificarse: “Se está haciendo la víctima. Habla de sí misma como víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no duelen. Es como si pensara que las palabras no duelen”.

A pesar de la controversia, y unos cuántos días de que se celebre la entrega de Oscar, el creador aseguró que continuará promoviendo “Emilia Pérez”, lo único que le aflige es que la película ya no será la protagonista de la conversación.

“Voy a participar en la campaña, pero hay algo triste en todo esto. Pensé que volvería con entusiasmo, pero ahora hay una tristeza que debemos superar”, concluyó.

Mientras esto sucede, la plataforma que produjo el filme decidió eliminar a Gascón de los posters promocionales de la cinta y no costeará los viajes que la protagonista tenía previstos en los próximos días.

Cabe señalar que las malas noticias no terminan para Karla Sofía Gascón y ayer se sumó la opinión de Ernest Urtasun, Ministro de Cultura de España.

En declaraciones a medios ibéricos, el funcionario se refirió a los tuits de la actriz dados a conocer la semana pasada, en los cuales atacaba a grupos como los chinos y afroamericanos: “Lo digo de forma apenada, creo que estos tuits no representan a la sociedad española, los tengo que lamentar y lo lamento particularmente porque era una candidatura que era muy ilusionante para el país y estos tuist pues la han empañado y tengo que lamentarlo”, subrayó sobre los acontecimientos en torno a Karla Sofía.

Por lo pronto, “Emilia Pérez” buscará el próximo sábado el Goya español como Mejor Película Iberoamericana, ceremonia en la que hasta el momento no se tiene contemplada la presencia de Gascón.

Karla Sofía inició su carrera en 1995 en las series españolas “Los ladrones van a la oficina”, “La revista” y “Canguros”; saltó al cine en el 2000, con la producción también ibérica, “Me da igual”.

Su prestancia actoral le permitió, durante la primera década de este siglo, afianzarse en el mundo televisivo de su país natal, llegando a ser invitado a “Hospital central” y “El pasado es mañana”. Después, viajó a México para trabajar en “Una familia con suerte”, “Corazón salvaje” y el filme “Nosotros los nobles”.

Agencias

Fue un “error de traducción”

Durante meses, la cinta “Emilia Pérez” ha estado rodeada de controversia, por la forma cómo aborda el tema de los desaparecidos en México; sin embargo, el director del filme, Audiard, también ha dado de qué hablar por declaraciones como: “El español es un idioma de países emergentes, de países modestos, de gente pobre y migrantes”.

Esta declaración fue retomada, en fechas recientes en redes sociales, y data de mediados de agosto de 2024, cuando fue publicada por un medio francés.

Ante la ola de quejas que generaron las palabras de Audiard, éste, en entrevista con sitio estadounidense, se justificó señalando que “a menudo he hecho películas en culturas que no eran las de mi lengua materna…He hecho una película en tamil, he hecho una del Oeste, en inglés. Me atraen las cosas que no pertenecen al dominio de mi lengua materna, y resulta que amo enormemente la lengua española”.

Finalmente, el director señaló que sus declaraciones en la entrevista del 2024 podrían haber sido descontextualizadas por un “error de traducción”; también, aclaró que: “Lo que se ha dicho sobre mi declaración es exactamente lo contrario de lo que pienso; es demasiado que se denigre de esa forma un largometraje en el que he trabajado cinco años”.

CT