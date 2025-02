Ex jefe de F1 cree que Checo Pérez podría encajar en ESTE equipo

Luego de quedarse sin asiento por primera vez en más de 10 años, el piloto Sergio "Checo" Pérez parece no tener planes de volver a la Fórmula 1 (F1), o al menos no en 2025. Sin embargo, para el ex jefe de un equipo, el mexicano debería ser contratado otra vez debido a su experiencia.

El antiguo líder de Haas, Guenther Steiner, dijo al sitio GPBlog y citado luego por el portal especializado Motorsport, que Checo Pérez debería formar parte del nuevo proyecto de Cadillac, que tiene pensado entrar a la F1 en 2026 una vez que avance correctamente la operación de Andretti Global. Según el medio, el equipo buscaría contar con un piloto estadounidense, mientras que tendrían contemplado también a uno experimentado, sitio que, en su opinión, podría ocupar Checo Pérez.

Según Steiner, en las declaraciones para GPBlog, el tapatío podría servir como un buen guía en la parrilla, ya que así ha sido durante su paso por equipos como Sauber y Force India / Racing Point, donde estuvo antes de llegar a Red Bull y donde logró grandes resultados.

"Si eres Cadillac, necesitas a alguien con experiencia. Checo ha estado en varios equipos durante mucho tiempo. Conoce el camino. Podría ser de gran ayuda. Yo diría que podría tener un valor para Cadillac" , dijo Steiner.

También comentó que "Checo era muy bueno cuando estaba en Force India Racing, o como se llamara" (el equipo), "Siempre rendía por encima de sus posibilidades. No pudo aguantar la presión del equipo puntero (Red Bull). Así que tal vez sea su zona de confort, donde no tiene esa presión de tener que demostrar que es bueno ganando, demostrando que puedo hacer un punto, tal vez eso lo ponga en mejor posición".

En agosto del año pasado, Steiner confesó haber buscado al mexicano en al menos en dos ocasiones.

El directivo que llegó al equipo Haas en 2016 reveló al portal RacingNews365 que "intentamos fichar a Pérez dos veces en el pasado porque era un buen piloto. Era un candidato potencial para nosotros en ese momento".

Señaló que en ese tiempo, cuando intentaron firmarlo, Checo "tal vez no era un piloto ganador de carreras o campeonatos, pero de todos modos no podíamos esperar que alguien del calibre de Lewis Hamilton se uniera a Haas", por lo que era la opción más viable para sus filas.

Sin embargo, tras buenos momentos en Force India / Racing Point, Checo Pérez llegó a Red Bull en el año 2021, tras un cierre impresionante en 2020. Desde entonces, consiguió un tercer lugar general en el campeonato de pilotos de 2022, y fue subcampeón del mundo en 2023.

