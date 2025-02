Kanye West descarta ser bipolar, revela que fue diagnosticado con autismo

Kanye West ha sorprendido a sus seguidores al compartir un nuevo giro en su diagnóstico de salud mental. En una reciente entrevista en el podcast The Download, el reconocido artista habló sobre cómo su esposa, Bianca Censori, cuestionó el diagnóstico inicial de trastorno bipolar que recibió hace casi una década y lo llevó a consultar con un especialista que ofreció una perspectiva diferente. “Mi esposa me llevó porque me dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar, ya he visto casos de bipolaridad antes’. Y resulta que en realidad tengo autismo”, comentó el cantante.

El intérprete de 47 años, quien es padre de cuatro hijos con su exesposa Kim Kardashian, había sido abierto sobre sus problemas de salud mental desde que en 2016 reveló su diagnóstico de trastorno bipolar, tras haber sido hospitalizado por lo que describió como una "emergencia psiquiátrica". Ahora, West asegura que este nuevo diagnóstico le ha ayudado a comprender mejor su comportamiento y la forma en la que los demás lo perciben. “Piensas: ‘Vaya, voy a llevar esta gorra de [Donald] Trump porque me gusta Trump en general. Y cuando la gente te dice que no lo hagas... y ese es mi problema, cuando los fans me dicen que haga mi álbum de cierta manera, lo hago al revés”, explicó.

Desafíos en su comportamiento

A pesar de sus esfuerzos por entender mejor su salud mental, Kanye West reconoció que su comportamiento ha sido un reto para quienes lo rodean, ya que les resulta difícil intervenir para ayudarlo a mejorar su actitud en ciertas situaciones. “Es muy difícil para ellos porque se trata de un hombre adulto, no se lo puedes decir. No puedes tomar el control de su cuenta bancaria. No puedes controlar lo que digo en Twitter”, afirmó el cantante.

La salida de Adidas y su impacto emocional

Otro tema que abordó el famoso artista fue su ruptura con la marca Adidas en 2022, luego de que la empresa decidiera cortar relaciones con él debido a sus comentarios antisemitas. West reveló que esta situación lo hizo sentir aún más perdido. “Mi papá y mucha gente me decían: ‘No puedes dejar Adidas, ¿Cómo vas a dejar todo ese dinero? Esa sensación constante de no tener el control fue lo que me hizo perder el control”, comentó.

¿Medicamentos para su salud mental?

Cuando se le preguntó si actualmente estaba tomando medicación para su diagnóstico, el cantante de All Falls Down respondió que no, ya que no desea que los medicamentos interfieran con su creatividad en la realización de nuevos proyectos musicales. A pesar de ello, dejó claro que está comprometido en mejorar su salud mental:

“No he tomado la medicación desde que descubrí que no era bipolaridad y que ese no era el diagnóstico correcto. Estoy buscando alternativas que no bloqueen mi creatividad. Al final, eso es lo que aporto al mundo y vale la pena si eso significa que la creatividad sigue fluyendo”, explicó.

Las últimas polémicas de Kanye West

Esta entrevista de Kanye West en The Download ocurrió poco después de que él y su esposa Bianca Censori acapararan la atención en la alfombra roja de los Grammys 2025, donde Censori deslumbró con un vestido transparente que dejaba ver su cuerpo desnudo. Según la experta en lectura de labios, Nicola Hickling, el rapero le habría dicho a Censori durante el evento: “Déjalo atrás y luego gira, te tengo. Estás haciendo una escena ahora”. La modelo asintió y respondió: “Está bien, vámonos”. Después de este incidente, la pareja fue escoltada fuera del evento, ya que no estaban invitados a la ceremonia de premiación.

Este episodio no fue lo único que colocó a Kanye West en el centro de la polémica en los últimos días. Un día antes de los Grammys, el rapero hizo comentarios polémicos sobre Kamala Harris en su cuenta de X (anteriormente Twitter). “Antes quería acostarme con Kamala hasta que perdió. Ya no me acuesto con perdedoras”, escribió en referencia a la derrota de Harris frente a Donald Trump en las elecciones de 2024. Aunque la publicación fue eliminada rápidamente, el músico publicó otro mensaje en el que decía: “Los demócratas me hicieron borrar la publicación sobre la perdedora. No, es broma. Ya no controlan a los negros. Trump de por vida”.

