Izaak versus Isaac

Hace unos días se terminó de filmar en Guadalajara la cinta “El rey de todo el mundo” del director español Carlos Saura. En el proyecto participa el tapatío de 26 años, Izaak Alatorre, quien luego de dos meses de estar grabando comparte en entrevista que se trató de una gran experiencia que suma a su carrera como actor, la cual va comenzando. El también bailarín es uno de los protagonistas de esta trama que se rodó en uno de los salones del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Izaak comparte créditos con Ana de la Reguera, Manuel García-Rulfo e Isaac Hernández.

Esta cinta es la número tres en la que participa Izaak, anteriormente estuvo en “Páramo” y en “No manches Frida 2” que justo está en cartelera; sin embargo, “El rey de todo el mundo” representará su gran oportunidad internacional, “esta es la cinta que más me ha requerido en todo, tanto en baile como en actuación, ha sido la más grande en la que he participado. Me toca protagonizar junto con Isaac Hernández, Greta Elizondo y Giovanna Reynaud; somos los protagonistas jóvenes”; comenta en entrevista.

Sobre rodar con Saura destaca que fue una experiencia muy grata, “él es un gran director; siempre en sus películas mete mucho baile. Entonces, combinar estas dos cosas, la danza y la actuación, que son lo mío, fue una experiencia padrísima. A la hora de que él te dirige, te va llevando muy bien. A su estilo te da mucha libertad y eso a uno como actor te motiva, porque tú propones y él te deja, además es muy exacto con lo quiere, todo lo tiene ya en su mente, es increíble la manera en la que trabaja”.

Aunque al director no le gusta dar muchos detalles de su cinta, señala Izaak que tal como se ha venido diciendo, será un homenaje a México: “Lo que van a encontrar en esta película, que sí podemos decir, es que se quiere reflejar esta parte cultural mexicana, veremos muchos bailes y escucharemos mucha música, que además es una colaboración de Carlos Rivera; es contemporánea, adaptada para que suene más fresca, que se vea ese México que tenemos hoy en día”.

Sobre la convivencia entre el elenco; principalmente la conexión que hacen Greta, Isaac, Giovanna y él, el actor confiesa que los cuatro se ayudaron mucho, pues el baile que él hace es más urbano y contemporáneo, mientras que la danza de Isaac y Greta es clásica: “Fue una experiencia padre, para Greta e Isaac, quienes son bailarines clásicos, esta es su primera película, nunca les había tocado actuar, en cambio la carrera de Giovanna y la mía están más enfocadas a la actuación y el hecho de que nos fusionaran estas dos cosas y conviviéramos tanto, la verdad es que nos ayudamos bastante”.

En la trama de “El rey de todo el mundo”, Izaak interpreta a “Juan” y será el rival de “Diego” (Isaac Hernández) para obtener el papel principal dentro del montaje que se prepara al interior del filme.

Toda una vida en la danza

Isaac Hernández en rueda de prensa junto a Izaak Alatorre. EL UNIVERSAL



Izaak baila profesionalmente desde los 15 años, a la par también tomó clases de actuación, “por un tiempo me dediqué más al baile. En la Ciudad de México estuve participando con muchos artistas; por ejemplo, con Yuri y Dulce María. Además, hice un video con Residente. Me enfoqué en el lado más comercial en cuanto al baile, mi danza es más urbana, pero bailo desde toda la vida. Cuando estaba aquí en Guadalajara hice teatro, y a la hora de irme a la Ciudad de México me enfoqué en el baile, pero no quería dejar la actuación y empecé haciendo cositas, participé también en ‘Falsa identidad’ de Telemundo, así que las dos áreas son muy importantes en mi carrera”.

Izaak también participa como jurado en concursos de baile o lo contratan para dar cursos; da clases desde los 17 años, pero ahora lo hace cuando el trabajo se lo permite. Por si fuera poco, tiene una academia de artes escénicas aquí, en Guadalajara.