Isaac Hernández, visionario del talento

Estar sobre los más prestigiados escenarios del mundo y ahora llevar su experiencia y conocimiento tras bambalinas, es una faceta que Isaac Hernández disfruta y explora en todo su esplendor al liderar no solo la puesta multidisciplinaria “Despertares”, pues ahora con su extensión en el programa Despertares Impulsa 2019, el bailarín tapatío se adentra a las áreas de promoción y producción de estas plataformas que se albergan en Guadalajara.

Con la agenda lista y a espera que el calendario llegue al 15 de julio para poner en marcha Despertares Impulsa en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y demás sedes por primera vez en su ciudad natal, Isaac Hernández reflexiona sobre los procesos y crecimiento de este proyecto que -en su segunda edición- se consolida como uno de los nuevos escaparates para la profesionalización y fomento de todas las diversas disciplinas y temáticas relacionadas a la formación artística desde diferentes trincheras como el ballet, arte urbano, danza contemporánea y hasta animación digital y stop-motion.

“La ciudad está caminando, me da gusto pensar en construir algo en Guadalajara para los próximos 20 años y la posibilidad de hacerlo es real, Guadalajara tiene posibilidades. Con esto en mente he diseñado este proyecto, tratar de llegar a las personas que tienen el talento y no siempre las posibilidades. He tratado de borrar obstáculos a los que yo me enfrenté”.

Isaac Hernández (bailarín principal del English National Ballet en Inglaterra y ganador del Premio Benois de la Danse 2018) puntualiza que el principal objetivo de Despertares Impulsa es impactar de manera directa a las industrias y nichos creativos de la ciudad, ir más allá, mostrar todo lo que engloban y hay detrás de una carrera y producción de bailarín para así motivar a más personas a sumarse a cualquiera de las áreas que conviven con el arte y los escenarios.

“Quiero que deje algo más que el momento de inspiración para el público que se acerque por primera vez, que tenga una versión diferente de la danza, que también dé herramientas a la industria, a los jóvenes que están tratando de profesionalizarse o construir una carrera en el ámbito creativo”.

Este año, Despertares Impulsa ofrecerá 15 actividades diferentes con total acceso gratuito al público a conferencias y clases magistrales con directores de ballet, bailarines, coreógrafos y abordar también áreas como cine, teatro, muralismo, nutrición, diseño y elaboración de vestuarios, que de igual manera ayuden a, por ejemplo, que los padres de familia y ciudadanía comprendan la importancia de fomentar el desarrollo artístico.

“Es importante que la gente lo pueda ver y vivir, y acercarlo a las personas era uno de los retos más grandes de este proyecto, es lo que me da más satisfacción. Lo veo como una inversión en el futuro creativo de México desde hoy para que podamos encontrar en 15 o 20 años una realidad diferente”.

Desde el rubro de la promoción y organización de eventos de la magnitud de Despertares Impulsa, Isaac Hernández reconoce el aprendizaje extra que esta labor le ha implicado aun teniendo toda la experiencia y bases de lo que quiere un bailarín en formación.

“Ha sido una experiencia que me ha hecho apreciar mi profesión mucho más, me ha enseñado todo lo que tiene que pasar el bailarín para que pueda estar en el escenario y crear momentos para el público. En mi día a día veo las cosas de una manera diferente, entiendo el trabajo que está detrás de todo esto”.

¿Cómo conviven las bellas artes con realidades como las que atraviesa México en materia de seguridad y política? Isaac Hernández responde detallando que ocultar o negar las situaciones que experimenta su país no es una opción y aunque México puede brindar perspectivas no tan positivas en el extranjero, a través del arte se busca mostrar también esa otra realidad para que el talento hable de los esfuerzos por encaminar aquello que afecta diariamente.

“Yo nunca he ignorado las diferentes realidades de mi país, no se pueden esconder o tapar. Me parece que a lo largo de la historia en los diferentes conflictos sociales el arte siempre ha sido tema de discusión, una herramienta o ejercicio para conocer también a la sociedad y su momento. Siempre ha reflejado muy cerca la esencia de nuestros tiempos. Trato de tener conciencia, de llevar conmigo al México que me gustaría que la gente conociera y del que me siento orgulloso”.

Escena final

El viernes pasado, Isaac Hernández y el equipo de producción del filme dirigido por el español Carlos Saura, concluyeron el rodaje de “El rey de todo el mundo”, película en la que el bailarín tapatío participa con un personaje que a su decir es muy diferente a su persona y que de paso abre camino a nuevos talentos que se proyectarán próximamente en cartelera.

“Es mi primera experiencia, se juntan las cosas y creas algo, pero no se puede crear sin quien está a tu lado, sin la disposición de todos. Será algo muy especial, fue algo creado en Guadalajara y quizá nunca más se repetirá otra vez, no estaremos en la misma condición”.

Hernández señala que ha recibido nuevas propuestas para sumarse a otros proyectos fílmicos, que analiza sin descuidar su principal vocación sobre las tarimas de danza: “Tengo cosas que me gustaría aprovechar, me han invitado a otros proyectos de actuación en México y en Los Ángeles para una película, estoy tratando de hacer malabares con tres o cuatro carreras diferentes al mismo tiempo y hasta ahora ha sido posible, tengo que ser responsable de las prioridades que hay en mi vida, del escenario”.

Adelanta que el proceso de post-producción se realizará en Madrid a partir de octubre, pero será en septiembre cuando Isaac Hernández también esté de visita en la capital española para bailar en el Teatro Real: “me dará mucho gusto ser uno de los primeros que vea el trabajo y proceso de edición de la película. Me parece se tiene pensado lanzar la película el año que viene en el Festival de Cannes o el de Berlín”.

Agéndalo

Despertares Impulsa 2019: “Impulsando las industrias creativas en México”, 15 al 20 de julio de 2019. Teatro Degollado, Instituto Cultural Cabañas y el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

“Despertares. Lo mejor del mundo en un mismo escenario” (espectáculo): 20 de julio, 20:30 horas, Auditorio Telmex. Artistas participantes: Esteban Hernández (San Francisco Ballet), María Alexandrova y Vladislav Lantratov (Bolshoi Ballet), Alina Cojocaru (English National Ballet), Francesca Hayward (Royal Ballet de Inglaterra), Isabella Boylston (American Ballet Theatre), Myriam Ould-Braham (Ópera de París), Brooklyn Mack (bailarín estadounidense), Jared Grimes (estrella de tap) y Lil’ Buck (bailarín).

Para saber

Próximas audiciones

Entre las actividades y visitas especiales de Despertares Impulsa destacará la presencia de Emmanuel Thibault, quien brindará una clase privada para el Ballet de Jalisco, además de las audiciones que el San Francisco Ballet realizará por primera vez en México y fuera de Estados Unidos, para encontrar nuevos talentos para su compañía.