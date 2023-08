Itzel Sandoval le pone el sonido a shows de talla mundial

La magia de los conciertos en vivo es una experiencia única e irrepetible, esto lo sabe muy bien Itzel Sandoval, una ingeniera en audio jalisciense quien tiene 12 años de experiencia trabajando en espectáculos de talla mundial como los de Alejandro Fernández, Marc Anthony, Sebastián Yatra y Nicky Jam, entre otros.

El gusto por el oficio lo heredó de su padre Lalo Sandoval, quien tiene toda una vida dedicándose a los shows en vivo, ambos se encargan de que la experiencia de audio sea ideal tanto para el artista como para el público.

“Tengo aproximadamente 12 años trabajando en la industria del espectáculo. Soy ingeniera en electrónica, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). En electrónica comencé a trabajar en una empresa de renta de equipo de audio e iluminación para shows masivos. Yo inicié dando mantenimiento y reparando equipo que se usa en la industria musical. Además, el motivo por el que me acerqué a la música es porque mi papá trabaja en lo mismo que yo, es ingeniero en audio. Yo quise seguir sus pasos y la manera de acercarme a ello fue estudiando electrónica y dando mantenimiento. Incluso, estoy certificada en muchas de las marcas de luces, altavoces y bocinas que se utilizan en los conciertos”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Además, recuerda que de los primeros shows en los que comenzó a trabajar, fue asistiendo a la producción de Alejandro Fernández, “agregado a eso he asistido en conciertos internacionales como los de Phil Collins, Maroon 5, Lenny Kravitz, Backstreet Boys, Robin Williams, Romeo Santos y muchos otros”.

Recuerda que cuando comenzó su trayectoria en los espectáculos en vivo, lo hacía a través de una compañía que la contrató en Guadalajara, pero ahora ya tiene dos años trabajando de manera independiente como encargada de audio para producciones de Marc Anthony y Sebastián Yatra, “con ellos realicé dos giras el año pasado por todo Estados Unidos y Canadá, también hice shows en Puerto Rico”.

Ahora mismo regresó de una gira de Nicky Jam, “soy la encargada de audio y monitorista; de hecho, acabamos de regresar de hacer un tour por Europa, estuvimos dos meses de tour y recorrimos Suiza, Italia, Francia y España”.

Itzel garantiza que la experiencia del audio sea ideal, tanto para el artista como para el público. CORTESÍA

¿En qué consiste su trabajo?

Expresa Itzel que ella es parte de la planeación para que un show funcione y para que esto suceda, se requiere de muchas cosas, como que el equipo esté en buenas condiciones, “a nivel de ingeniería tienes que saber de corriente para no ocasionar un accidente, para que el equipo funcione correctamente. Y como ingeniera de monitores, es que por medio de una consola digital, el artista utiliza unos aparatos inalámbricos en sus oídos con unos audífonos, así que mi trabajo consiste en enviarle al artista la cantidad de voz y la cantidad de instrumentos que él necesita escuchar en su oído para oír lo que está cantando, para entonarse y para que todo fluya. Básicamente en esta industria y en el área de audio en la que me encuentro, si esta parte no está bien, los músicos y el artista no fluyen”.

Itzel se encarga de que el sonido tanto de los músicos como del artista fluya sin presentar fallas técnicas. CORTESÍA

Competencia y oportunidades

En cuanto a si este oficio es muy competido, Itzel expresa que sí, “hay mucha gente preparada, es un medio en el que te tienes que estar actualizando y certificando constantemente para poder tener un lugar en esta industria. Es un oficio muy competido por hombres, la verdad es que hay muy pocas mujeres. Pero lo más importante para mí, es tener buena actitud y liderazgo para mantenerte”.

Comparte además que las personas que quisieran dedicarse a esto, tienen una gran ventaja por la cantidad de información que hay en internet, “hay cursos con costo y sin costo de muchas de las marcas que se usan en los conciertos. Y si alguien quisiera dedicarse a esto, podría hacerlo sin invertir demasiado dinero, porque yo creo que el gasto viene después, por todos los aparatos de ajuste y de medición que tienes que tener para poder desarrollarte bien en un concierto”. Eso sí, también son importantes el estudio y la práctica, porque todo se va actualizando y renovando constantemente.

Además, destaca Itzel que el buen ambiente de trabajo es indispensable. “Como yo me dedico a los shows en vivo, sólo tienes una oportunidad de hacer las cosas bien, porque si lo haces mal, toda la audiencia lo va a notar. No es como en los estudios de grabación donde puedes cantar 50 veces una canción, en los shows en vivo no es así; incluso, a veces tienes poco tiempo para que todo salga bien, ya sea porque se atrasó un vuelo… Entonces, en lugar de una hora, tienes media hora para checar que todo funcione. Por eso insisto en decir que tienes que ser un buen líder, que es lo que a mí me ha funcionado para estar en la industria y sobrellevar los momentos de estrés que se generan en este trabajo”.

Esto también lo dice porque, al trabajar con tantos aparatos, se debe estar al pendiente de que todos funcionen, “a veces la temperatura influye para que alguno no funcione o no trabaje como esperamos, muchas veces también hay problemas con la corriente, la cual no está aterrizada y hace ruidos. Nuestra labor depende de muchas personas, la gente que va a los conciertos no se percata de cuántos estamos detrás de un show. Nuestro trabajo requiere de mucho esfuerzo, se duerme poco, hay mal pasadas, problemas con los horarios de la comida, los aviones y el transporte. Sí es un trabajo muy demandante, pero a mí me apasiona, desde niña estuve en tarimas acompañando a mi papá y siempre supe que quería dedicarme a esto”.

Ahora, Itzel tiene planes para incorporarse al equipo de Alex Fernández, el hijo de “El Potrillo” y también tiene en puerta el festival Tecate Coordenada.