Isabel Burr revela los secretos de "Virginia de la Mora"

A través de Netflix, hoy se estrena la tercera y última temporada de “La casa de las flores” del director Manolo Caro. Como as bajo la manga, Manolo entró al pasado de varios de sus personajes centrales para que el público descubriera, por fin, todos los secretos que persisten en el presente. En esa jugada entra la actriz Isabel Burr, quien dará vida, en su etapa joven, a “Virginia de la Mora”, papel que trajo de vuelta a la televisión nacional a Verónica Castro.

“Obviamente tengo una mezcla de sentimientos, de emoción, de ganas de que la gente vea la temporada; también, de leer los comentarios. Estoy muy agradecida. (La temporada) se grabó en marzo del año pasado y básicamente sólo he visto fotos y tres capítulos, me encantó y me quedé con ganas de ver más, es padrísimo el resultado de cómo la armaron, la edición, la música... Y cómo la historia va agarrando filito, está padrísima”, comparte en entrevista.

Esta no es la primera vez que el destino vincula a Isabel con “La Vero”, en la serie biográfica de Juan Gabriel, “Hasta que te conocí”, Burr interpretó a la estrella de los 80 cuando tenía su programa “Mala noche no”: “El mundo es muy chiquito. El otro día estaba viendo las fotos de una alfombra roja que tengo en mi celular y de repente Verónica está justo delante de mí cuando yo voy llegando al ‘photocall’ y me digo, ‘¿las casualidades son coincidencia, o no?’. La primera vez que interpreté a Verónica fue en la serie de Juan Gabriel y fue muy diferente la preparación con ‘Virginia de la Mora’, porque aquí no es Verónica y a lo mejor sus gestos, su mirada, el tono de voz y cómo mueve las manos al hablar, esas cositas son las que yo salvaba, pero en el fondo me tenía que recordar constantemente que yo era ‘Virginia’”, detalla la actriz.

Sin embargo, reitera que es un privilegio estar ligada a través de estas series a Verónica. “Es un honor poder interpretar a esta mujer, soy una gran fan, es un icono de México y el mundo, bella por dentro y por fuera, nos ha brindado tantas horas de entretenimiento y diversión”. Recuerda que no ha tenido contacto directo con la actriz, pero sí con su hermano “El Güero” Castro, trabajó con él en la telenovela “Médicos, línea de vida”, “pero sí me encantaría conocerla y saber su opinión sobre esta interpretación de ella de joven”.

Adelanta Isabel que en esta tercera temporada el público verá a “Virginia” muy libre y rebelde, desprendiéndose un poco de como la conocieron en la primera temporada, pues en su juventud, luchaba mucho por no parecerse a su madre (Rebecca Jones), pero que finalmente terminó siguiendo sus mismos patrones, sobre el miedo al qué dirán y cubrir las apariencias. En esa época de juventud que es de finales de los 70 y principios de los 80, también se suman los actores Christina Chávez, Ximena Sariñana, Javier Jattin y Tiago Correa.

Isabel explica que la temporada estará intercalada entre el presente y el pasado. En la actualidad la audiencia sabrá qué está pasando con “Paulina” (Cecilia Suárez) en prisión, por qué la abuela de la familia (Isela Vega) llegó a imponer su voluntad y también el público seguirá de cerca el coma y embarazo de “Elena” (Aislinn Derbez), entre otras aventuras que la familia “De la Mora” está por vivir.

Finalmente, Isabel también se siente muy contenta de trabajar junto al cineasta Manolo Caro, a quien considera un genio de su época.

Aunque se atravesó la contingencia sanitaria, la actriz espera pronto se pueda reanudar la grabación de la segunda temporada de “Médicos, línea de vida”.

ESTRENOS EN LAS PLATAFORMAS

Mayo está a la vuelta de la esquina, por lo que te adelantamos los estrenos de las producciones que llegarán a las plataformas de streaming.

“ Upload ”

Estreno: Netflix, 1 de mayo

Robbie Amell y Andy Allo protagonizan “Upload”, proyecto dirigido por Greg Daniels. En el año 2033, la gente que está cerca de la muerte puede ser subida, si es que así lo decide, a una futura vida virtual. “Nora” (Andy Allo), una chica de Brooklyn, trabaja en atención al cliente de un lujoso complejo de realidad virtual. “Nathan” (Robbie Amell) sufre un contratiempo y su novia lo sube permanentemente a este mundo virtual donde “Nora” trabaja. Mientras él intenta acostumbrarse a su nuevo estilo de vida, “Nora” persistirá en su trabajo mientras conoce mejor a “Nathan”.

“ Hollywood ”

Estreno: Amazon Prime, 1 de mayo

La nueva miniserie de Ryan Murphy e Ian Brennan es “Hollywood”, donde un grupo de aspirantes a actores y cineastas intenta triunfar en la industria a cualquier precio tras la Segunda Guerra Mundial. Cada personaje ofrece una invitación única al detrás de escena de la Edad de Oro de Hollywood, y revela los sistemas injustos y los prejuicios raciales, sexuales y de género aún presentes en la actualidad. Protagonizan: David Corenswet, Darren Criss, Jeremy Pope, Laura Harrier, Samara Weaving y Jim Parsons.

“ Valeria ”

Estreno: Netflix, 8 de mayo

“Valeria” (Diana Gómez) es una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su marido y la distancia emocional que los separa, por ello se refugia en sus tres mejores amigas: “Carmen”, “Lola” y “Nerea”. La trama es una adaptación para televisión de las novelas de Elisabet Benavent.

“ Dead to me 2”

Estreno: Netflix, 8 de mayo

“Jen” (Christina Applegate), “Judy” (Linda Cardellini) y las mentiras que las envuelven están de regreso. Para esta temporada ambas tendrán que defenderse de la detective “Pérez” (Diana María Riva), quien les está pisando los talones; para ello, ambas tomarán medidas drásticas para proteger a sus seres queridos.

“ Homecoming 2”

Estreno: Amazon Prime, 22 de mayo

La primera temporada fue protagonizada por Julia Roberts y ahora el peso del proyecto recae en Janelle Monáe, quien interpreta a “Jackie”, una veterana de guerra que sufre de trastorno por estrés postraumático. La chica despierta en un pequeño barco sin saber exactamente cómo llegó ahí, pero comienza a buscar respuestas y eso la lleva hasta “Walter Cruz” (Stephan James), veterano al que “Heidi Bergman” (Julia Roberts) rastreó e intentó ayudar en el pasado.

JL