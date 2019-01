Irina Baeva y Gabriel Soto comparten primera fotografía juntos

Irina Baeva y Gabriel Soto compartieron en sus cuentas de Instagram un par de fotografías en las que por primer vez se dejan ver juntos.

En una de las instantáneas aparece la actriz en bikini, de espaldas y tomada de la mano de Gabriel Soto.

En la segunda foto, es el actor el que está de espaldas sosteniendo la mano de Irina.

Ambos pusieron el mismo mensaje:

"Much bigger plans for #2019". "Much bigger plans for #2019 que todo aquello que nos desean se les multiplique!".

Aunque ya se sabía que recibieron juntos el 2019, hasta ahora no habían compartido fotos en las que aparecieran ambos.

Geraldine Bazán, ex pareja de Soto, inició el año junto a sus hijas Elisa y Alexa.

