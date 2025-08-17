Google anunció una importante actualización para su aplicación de inteligencia artificial, Gemini, que promete convertirla en un asistente "más personal, proactivo y potente , al mismo tiempo que te brinda más control sobre tus datos", señaló la compañía en un comunicado.

Entre las novedades, Gemini podrá consultar tus chats anteriores para conocer tus preferencias y ofrecer respuestas más personalizadas cuanto más la uses. Esta función, llamada "Contexto personal", estará activada de forma predeterminada, aunque el usuario podrá desactivarla desde la configuración en el momento que desee.

Conversaciones que aprenden contigo

La idea, explicó Google, es que Gemini no sea solo un asistente que responda a todos igual, sino que entienda tu estilo, tus gustos y tus proyectos. Por ejemplo, si alguna vez hablaste sobre tu cómic favorito, al planear una fiesta podría sugerir temática, comida y decoración inspiradas en ese universo.

Lo mismo ocurre si usaste la app para buscar recomendaciones de libros: al pedir una nueva sugerencia, te propondrá títulos con temáticas similares a las que ya disfrutaste.

Chats temporales y control de datos

Para quienes buscan interacciones puntuales y sin rastro, llegan los "Chats Temporales". Esta modalidad no guarda conversaciones en el historial, no influye en futuras respuestas y no se usa para entrenar modelos de IA. El contenido se conserva solo 72 horas para procesar tus consultas y se eliminará después.

Google también renovará el ajuste "Actividad en las Apps con Gemini", que pasará a llamarse "Conservar actividad". Si está activo, permitirá que una muestra de tus archivos y fotos subidos ayude a mejorar los servicios; si no lo deseas, basta con desactivarlo o usar los chats temporales.

Además, ahora puedes decidir si el audio, video o pantalla compartidos con Gemini Live se usan para mejorar los servicios. Este ajuste está desactivado por defecto.

La actualización comenzará a llegar a usuarios en países seleccionados desde este jueves 14 de agosto, y se desplegará en las próximas semanas.

