Informe señala que Nickelodeon trabajó con cinco agresores infantiles

Luego de las declaraciones de Drake Bell hizo en el documental "Quiet on the set: The dark side of kids' TV", y en las que reveló haber sido víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, uno de los trabajadores de Nickelodeons cuando solo tenía 15 años,desde entonces la empresa se encuentra bajo la lupa.

Drake Bell protagonista de la "Drake y Josh" relató como Peck lo manipuló, aisló y posteriormente agredió en varias ocasiones; situación que marcó para siempre su vida, pues él mismo ha revelado que todavía asiste a terapia para poder enfrentar lo que sucedió hace más de 20 años.

En 2013 y gracias al testimonio anónimo de Bell, Brian Peck fue detenido y sentenciado a 16 meses de prisión, además de que fue registrado como agresor sexual; sin embargo, él no fue el único trabajador de la cadena que enfrentó cargos de abuso infantil, ya que de acuerdo con informe publicado por el Daily Mail, trabajaron con cinco agresores infantiles.

De acuerdo con el diario británico, en los registros de la empresa se encontraron los nombres de cinco personas que fueron condenadas por agresiones a menores y, al menos, una de ellas fue sentenciada por "actos lascivos con un niño", cita el medio, antes de trabajar en los sets de Nickelodeon.

El mismo documental de Discovery, también señaló a Jason Handy, exasistente de producción, quien mandó una fotografía explícita a la actriz Brandi Carlile, quien participó "The Amanda Show" y que en ese entonces tenía 11 años.

Handy fue arrestado, en 2005, por cargos de actos lascivos contra un menor de 9 años, distribución de material sexual y un delito menor por explotación infantil. Actualmente permanece encarcelado en una prisión federal.

Otro de los nombres que recordó el sitio, fue el de Marty Weiss, un gerente de talentos que colaboraba con el canal y que recibió una condena de seis meses por actos lascivos con un menor de 12 años.

También se habló del caso del fallecido Cody Longo, actor del programa "Hollywood Heights", quien fue arrestado por agredir a una niña de 9 años en 2019.

El último agresor que nombra el medio británico es Ezell Channel, contratado por la empresa en 2005, a pesar de que dos años antes fue denunciado por conducta inapropiada con un menor. Según las acusaciones, el exasistente de producción, mostró a un niño de 14 años imágenes explícitas y lo tocó indebidamente.

El "Daily Mail" aseguró que se comunicó con un portavoz del canal, quien aseguró que sus políticas se han reforzado, ya que no solo se "investiga todas las quejas formales" también están comprometidos con "fomentar un entorno laboral seguro y profesional, libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada".

Cabe destacar que Bell no es la única exestrella juvenil en levantar la voz contra la cadena de televisión, otros actores como Alexa Nikolaz, Jennette McCurdy y Daniella Monet también han hablado sobre comportamientos indebidos, sexualización y pésimo ambiente de trabajo en producciones como "iCarly", "Victorious" y "Zoey 101".

