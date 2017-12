Inés Gómez Mont se defiende y habla de su ex pareja

"Les comparto mi historia, aquí está la verdad de mi vida, jamás antes contada por respeto a mis hijos y a mi vida íntima", con estas palabras la conductora Inés Gómez Mont inicia un comunicado en el que detalla cómo ha sido la relación de su ex pareja Javier Díaz con sus cuatro hijos.

Gómez Mont había guardado silencio al respecto, pero decidió hablar después de varios años de agresiones y señalamientos por parte de su ex pareja, quien, de acuerdo a Inés, sólo busca fama, pues dista mucho de ser un padre responsable; Mont busca obtener un permiso para poder viajar con los pequeños fuera de México.

Además del comunicado, la conductora compartió en Instagram una llamada telefónica con él, en donde el propio Javier Díaz admite que pasó seis meses sin ver a sus hijos.

"Después de tantas declaraciones a una revista de espectáculos por parte del papá de mis cuatro hijos y su familia, donde gritan desesperados por ayuda, porque soy una mala madre que le prohíbe ver a sus hijos, aquí una prueba de muchas que tengo para demostrar las mentiras de este sujeto, y de lo que es capaz por querer fama y por querer desprestigiar a la madre de sus hijos", escribió para acompañar el video.

En la publicación se ve cuando la conductora llama por teléfono a Díaz y lo confronta .

"Soy una mamá que siempre he luchado por el bienestar de sus hijos y jamás haría algo que los perjudicara. Ya me canse de callar, no me gusta exponer estos temas pero también voy a empezar a defender a mis niños, pues por callar tantos años han creído que pueden pasar encima de mí y de mis chiquitos!! Ya basta".

"Prometo que haré todo lo que esté en mis manos para seguir apoyando a madres solteras y a sus chiquitos. Levantemos la voz, perdamos el miedo y no dejemos que nadie más abuse de nuestra integridad y la de nuestros hijos". finalizó la conductora.

A la par de este intercambio de declaraciones entre Mont y su ex pareja, recientemente la conductora informó que se convertirá en mamá nuevamente.

AB.