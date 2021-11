Indiana Jones: Hallan muerto a miembro de la producción

Uno de los miembros de la nueva película de "Indiana Jones" que viajó especialmente a Marruecos para alistar una escena complicada, fue hallado muerto en su hotel, informó "The Sun".

Nic Cupac trabajó en las áreas de cámaras y electricidad de 58 películas y programas de televisión desde 2000.

En su currículum figuran proyectos como la saga “Harry Potter”, "El Código Da Vinci", "Guardianes de la Galaxia", "Jurassic World: Fallen Kingdom" y "Venom: Let There Be Carnage".

No es el primer incidente en rodaje de “Indiana Jones”

Esta nueva película de “Indiana Jones” ha tenido varios incidentes, el primero de ellos fue cuando se suspendió tres meses debido a una lesión de Harrison Ford en el hombro, y luego hubo un retraso por coronavirus.

James Mangold será el director de esta nueva entrega, en la que también actúan Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen.

Nic Cupac, de 54 años, aparentemente falleció por causas naturales, publicó "The Sun".

AC