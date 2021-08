Hugh Jackman es adicto al pasado

¿Hasta dónde llegarías para aferrarte a tus seres queridos? Es la pregunta que lanza la nueva cinta de la guionista, directora y productora Lisa Joy: “Reminiscencia” (“Reminiscence”), un thriller de acción protagonizado por Hugh Jackman, Rebecca Ferguson y Thandiwe Newton que llega a las sala de cine en México este 19 de agosto.

“Nick Bannister” (Jackman) es un investigador privado de la mente, quien navega por el sombrío y seductor mundo del pasado ayudando a sus clientes a acceder a recuerdos perdidos. En entrevista, Hugh profundiza en esta cinta, su papel, al tiempo que confiesa cuál sería el recuerdo de su pasado que le gustaría revivir.

-Lisa Joy -cocreadora de la serie de HBO “Westworld”- dijo que eras el actor que tenía en mente cuando escribió el personaje de “Nick Bannister”… Que eras su “musa”. Háblanos de ese primer encuentro y de tus primeras ideas al leer un guion.

-Me dijo eso cuando nos conocimos, pero tal vez he estado en el cine demasiado tiempo, pensé, ‘hmm, no estoy seguro.

¿Significa eso que Brad rechazó el papel o fueron Leo y Brad? No estoy seguro’ (risas)… Ella hizo una historia muy convincente y fue increíblemente halagadora. Lisa pidió tener una reunión conmigo y mostrarme algunas imágenes y varias cosas en la computadora, sin que yo leyera el guion, lo cual es inusual. Y cuando escuché su discurso, pensé: ‘Estoy bastante seguro de que haré esta película aunque no la haya leído’. Pensé que era un papel diferente para mí. Y yo amo a Lisa; entonces, fue un sí muy fácil.

-¿De qué se trata la “Reminiscencia”?

-Mi personaje “Nick Bannister” es un veterano de guerra condecorado que, durante la guerra, estaba usando una nueva tecnología. Estamos en un futuro próximo. Miami está ahora muy sumergida, no completamente sumergida, pero imaginen Venecia. Hace tanto calor en este mundo con cambios climáticos que la gente vive de noche, porque el día es demasiado caluroso. Todos los personajes del inframundo, todos realmente viven durante el día. Ese es el mundo en el que vivimos. Mi personaje dirige un negocio que utiliza una tecnología llamada “máquina de recuerdos”. Esa máquina, durante la guerra, se utilizó para entrar en la mente de las personas y encontrar la verdad sobre lo sucedido, para interrogarlas, básicamente; en la posguerra, o en esta situación, se usa para que la gente reviva recuerdos. Cuando digo revivirlos, literalmente los reviven: sienten, tocan, ven, saborean todo lo que pasó. Mi trabajo es como un investigador privado de la mente; Entro, guío a las personas a través de sus recuerdos para que no se pierdan o vayan a lugares divertidos, se mantienen a salvo. Ese es el negocio en el que estoy. Al principio de la película, un cliente entra literalmente en busca de unas llaves perdidas, y su nombre es “Mae”, interpretada por Rebecca Ferguson. Y ahí es donde comienza el viaje. La sigo, me enamoro de ella. Ella desaparece de la nada y la sigo por un camino bastante oscuro a través del inframundo de Miami.

-En la cinta “Nick” tiene dos relaciones amorosas con dos mujeres muy diferentes, interpretadas por Thandiwe Newton y Rebecca Ferguson. ¿Puedes hablarnos sobre la dinámica de los personajes y sobre cómo fue trabajar con esas dos poderosas actrices?

-Soy increíblemente afortunado. Ambas son actrices increíbles. Las amo a las dos. He trabajado con Rebecca, obviamente, en “The Greatest Showman”, así que la conocía bien. Y haría cien películas más con Thandiwe, es fenomenal y muy divertida, las amo. En la película, son personajes femeninos muy fuertes. El interés amoroso obsesivo es “Mae”, el personaje interpretado por Rebecca, y es una relación inusual para “Nick”. “Nick” es una persona muy reservada, él no es alguien que se enamora de todas las chicas. Es un hombre un poco roto al principio. Y ella entra y le da un vuelco a su vida rápidamente y luego desaparece. Y él no sabe a dónde se ha ido, y esa historia de amor se convierte en una obsesión para él. Y sigue un camino bastante oscuro.

“Watts”, interpretada por Thandiwe, ella y “Nick” estaban juntos en el ejército. Han sido amigos durante mucho tiempo, increíblemente leales, mejores amigos. Pero, ¿hay algo más? Dejaré que la audiencia lo averigüe, pero ciertamente es un vínculo realmente único y especial en la vida de “Nick”; probablemente sea lo mejor en su vida.

-Estás en un set dirigido por una mujer muy fuerte, Lisa Joy, interactuando frente a dos mujeres muy dinámicas, sin mencionar a Natalie Martinez, Marina de Tavira, Angela Sarafyan. ¿Cómo fue el ambiente en el set?

-Es gracioso, lo primero que hice profesionalmente fue dirigido por una mujer y protagonizada por una mujer que se convirtió en mi esposa. Esa fue una serie de televisión llamada “Correlli”, en 1995; hasta ahora volví a estar en un set dominado por las mujeres, y tengo que decir que es increíble. Quiero decir, es simplemente fantástico, principalmente por quienes son estas mujeres. Son increíblemente colaborativas, fuertes, confiadas y muy divertidas. Fue un gran set y todos trabajamos muy bien juntos.

-En esta cinta te enfrentas con dos enemigos formidables y muy diferentes. ¿Qué aportan Cliff Curtis y Daniel Wu a la mesa como “Cyrus Boothe” y “Saint Joe”?

-Ambos son muy enigmáticos. Trabajé con Cliff en “The Fountain” hace años, así que lo conozco bien. Es un actor fenomenal y sólo aporta inmediatez, presencia y fuerza. Es uno de esos actores que simplemente mejora tu juego cuando estás en la misma habitación que él. Y Daniel, a quien no conocía, lo vi trabajar el primer día y pensé que es simplemente brillante, interpretó muy bien su papel y fue fantástico.

-En “Reminiscence”, la nostalgia puede convertirse en una droga, una que es fácilmente adictiva. Y creo que eso se aplica aún más ahora, en la actualidad. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo se relaciona eso con la película?

-Creo que es un gran punto. La película ciertamente explora la idea de la memoria y la nostalgia como algo potencialmente adictivo, o simplemente tentador para volver y vivir en los buenos viejos tiempos. Y con esta tecnología, pueden revivirlo y quedarse en el pasado. Pero, ¿cuál es el costo de eso? ¿Y qué significa para el futuro de estos personajes o incluso el presente cuando puedes escapar tan fácilmente en el pasado? Creo que vivimos en este mundo cambiante. Estamos en este mundo pospandémico en este momento y ahora estamos saliendo a... ¿Un mundo nuevo? ¿Vamos a intentar recrear lo que teníamos antes? Y creo que es un momento realmente interesante y muy incierto. Y espero que la película resuene de esa manera, donde es maravilloso tener recuerdos, pero como humanos, tenemos que estar constantemente creando nuevos. Espero de alguna manera que esta película abra ese tipo de discusión.

-Lisa no fue a lo seguro con “Reminiscencia”, su primer largometraje… Esta película es grande y detallada. Háblanos un poco sobre este mundo no tradicional del futuro cercano que ella capturó.

-Creo que Lisa tiene mucho que decir como directora. Cuando estudiaba actuación, decían que una película tenía que tener algo que decir, y Lisa lo tiene con creces. La película deliberadamente no está demasiado lejos en el futuro. Muchas de las cosas que están sucediendo, cómo el clima está afectando a la ciudad de Miami, todos los problemas relacionados con la desigualdad de ingresos, están saliendo a la luz ahora. Me encanta eso. Me encanta una película que en cierto nivel es entretenimiento, es una gran historia, te lleva. Pero también me encanta la película que se queda contigo, y cuando sales del cine miras el mundo exterior de una manera diferente. Y creo que Lisa tiene esa habilidad de lograrlo.

-Si pudiéramos conjurar un cúmulo de recuerdos en este momento, ¿cuál sería el primer recuerdo que eliges revivir?

-Lo primero que quiero hacer es volver a cuando era joven. No sé ustedes, pero porque tengo 52 años, ya tengo agujeros en mi memoria de cuando era súper joven. Me encantaría escribir cosas que mis hermanos y hermanas no pueden, que yo tampoco puedo recordar: cosas divertidas, cosas buenas, cosas interesantes. Me encantaría poder ver esas cosas y sentir esas vivencias de alguna manera. Y me encantaría volver a esos primeros días de mis hijos, literalmente como el primer día. Mis dos hijos fueron adoptados. Ahora tienen 15 y 21 años, pero me encantaría volver a sus primeros días.

