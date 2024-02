Horóscopos de Mhoni Vidente de la semana del 4 al 11 de febrero

Aries

En las predicciones del tarot para Aries, se destaca la carta de la templanza, que sugiere mantener la calma y la tranquilidad ante las situaciones que se presenten. Es importante evitar la impulsividad y pensar detenidamente antes de actuar o hablar. Esta semana se caracterizará por un alto nivel de trabajo y la necesidad de ponerse al día en pagos y asuntos académicos, especialmente si estás cursando una carrera universitaria. También es probable que surja una oportunidad laboral fuera de tu lugar de residencia habitual, lo cual puede ser beneficioso para impulsar nuevas energías.

Se enfatiza la importancia de la constancia y la determinación en tus metas, así como la necesidad de mantener una dirección clara, especialmente en el ámbito laboral. Tus días más favorables serán los martes, y tus números mágicos son el 10 y el 23, indicando la necesidad de perseverar y no desanimarse fácilmente.

En cuanto a la salud, se advierte sobre posibles molestias como dolores de espalda o huesos, pero no representan una preocupación grave. En el ámbito amoroso, los signos compatibles para Aries son Cáncer, Sagitario y Capricornio, y es probable que surjan relaciones estables y productivas, tanto a nivel personal como profesional.

Se recomienda evitar los celos, las inseguridades y los conflictos sin motivo aparente, y enfocarse en reuniones laborales, nuevos proyectos y cambios positivos en todos los aspectos de la vida.

Tauro

Para los amigos de Tauro, se presenta la carta de la Fuerza, indicando una semana en la que deberás explorar tus capacidades internas y tu valor personal. Este período te desafiará a enfrentar problemas con mayor conciencia mental y seguridad en tus metas y deseos de reinventarte. La Fuerza simboliza la espiritualidad y la fortaleza mental para superar adversidades, aunque debes cuidarte del estrés, los nervios y las migrañas. Mantener la actividad física será importante para tu bienestar.

Tu mejor día será el lunes, y tus números mágicos son el 06 y el 20, mientras que tus colores auspiciosos serán el azul fuerte y el verde. Es probable que recibas reconocimientos significativos tanto en el ámbito académico como laboral, y es posible que te encuentres con personas del pasado para cerrar ciclos en tu vida. Recuerda siempre avanzar hacia adelante sin mirar atrás.

Esta semana será crucial para tus asuntos laborales y comerciales. Si sientes que no estás siendo valorado o compensado adecuadamente en tu trabajo actual, considera cambiar a uno que te satisfaga más. Los signos Libra, Capricornio y Virgo serán compatibles contigo en el amor y pueden traer nuevas oportunidades tanto de viaje como de negocios.

Es un momento propicio para volver a estudiar o tomar cursos relacionados con tu profesión, aunque debes ser cauteloso con posibles fraudes y ser más reservado con tu dinero.

Géminis

Para los amigos de Géminis, la carta del As de Oros señala una semana de triunfo, éxito y prosperidad financiera. Es fundamental que no te sabotees a ti mismo y reconozcas tu derecho a la abundancia y estabilidad. La carta de los Oros indica que es momento de renovar tu aspecto, adquirir nuevas prendas, zapatos y perfumes para atraer la prosperidad y estabilidad. No prestes atención a los chismes ni a los comentarios de otras personas; concéntrate en tu progreso personal y profesional.

Tu mejor día será el jueves, con números mágicos el 08 y el 30, y tus colores auspiciosos serán el rojo intenso y el amarillo. Se te aconseja poner pasión en todo lo que hagas, ya sea en el trabajo, la escuela, el ejercicio, la meditación o cualquier cambio que desees hacer en tu vida, pues ello te ayudará a desenvolverte mejor en tu camino. Reconoce que eres envidiado y que podrías ser objeto de brujería o malas energías.

Es momento de buscar una pareja estable y alejarte de relaciones pasajeras, sin necesidad de compromisos como el matrimonio o la paternidad. Los signos Libra, Escorpio y Acuario serán compatibles contigo en el amor y te ofrecerán estabilidad emocional. Debes cuidar especialmente tu vista, garganta y voz, ya que serán puntos débiles esta semana.

Cáncer

Para los amigos del signo de Cáncer, la carta del Mago augura buena suerte, éxito y estabilidad para esta semana. A pesar del intenso trabajo que enfrentarás, lograrás grandes avances y metas. Es probable que personas que te hayan causado daño busquen pedirte perdón; acepta sus disculpas y sigue adelante sin cargar resentimientos.

El miércoles será tu mejor día, con números de la suerte el 26 y el 28, y los colores amarillo y naranja te acompañarán. Cualquier sueño o meta que tengas será cumplida casi de inmediato, y nuevas oportunidades de crecimiento se presentarán ante ti. Aprovecha para adquirir más conocimientos, ya sea mediante la lectura de libros o la continua preparación.

En el ámbito laboral, estate atento a personas que podrían acercarse a ti solo por interés propio. Sé desconfiado y cuida tu buena fe. Además, cuida tu salud, especialmente ante problemas hormonales, de la tráquea o de gastritis ulcerosa; una alimentación más saludable puede ayudarte.

Los signos Sagitario, Piscis y Escorpión serán compatibles contigo en el amor, y podrían brindarte estabilidad emocional y oportunidades de casamiento. Es un buen momento para considerar iniciar tu propio negocio, ya sea relacionado con ropa, publicidad, zapatos o comida.

Leo

Para mis amigos del signo de Leo, la carta del Mundo indica que es tiempo de viajar, mover energías y visualizar tus aspiraciones para realizarte en todos los aspectos de la vida. Es crucial no quedarse estancado y hacer caso omiso a las opiniones de los demás, centrándote en tu propia razón e intuición para determinar dónde deseas estar y cómo alcanzar tus metas.

Tu mejor día será el viernes, una oportunidad para aprovechar las buenas vibraciones en el trabajo y embarcarte en proyectos nuevos. Continúa tu formación académica y procura obtener tu título universitario, ya que te servirá de apoyo en el futuro. Los números mágicos para Leo son el 05 y el 09, mientras que los colores dominantes son el azul y el blanco, lo que indica un momento propicio para la comunicación y el desenvolvimiento, especialmente en áreas como la política, el marketing o la publicidad.

Es posible que alguien te revele una verdad que necesitas escuchar para crecer y madurar. Si estás atravesando un proceso de divorcio o separación, procura que sea lo más rápido y sencillo posible para no distraerte ni perder tiempo. Los signos Aries, Leo y Sagitario serán compatibles contigo en el amor, brindándote pasión, seguridad y acción.

Recuerda rodearte de personas que piensen en grande y tengan una visión de futuro, ya que serán productivas en todos los aspectos de la vida. Las cartas españolas revelan la posibilidad de recibir una llamada telefónica, un mensaje por WhatsApp o la firma de un nuevo contrato. La carta 5 de Oros sugiere abundancia, estabilidad y crecimiento en tu camino.

Virgo

Para mis amigos del signo de Virgo, la carta del Juicio indica que es el momento de tomar acciones y resolver situaciones pendientes en tu vida, especialmente en temas legales como obtener pasaporte, visa o trámites migratorios. Esta semana se vislumbran cambios radicales tanto en el ámbito laboral como en el hogar, pero a partir del martes se avecina un cambio positivo, posiblemente a través de una oferta de trabajo o un proyecto empresarial por parte de alguien fuera de tu país, estado o ciudad.

Tus números mágicos son el 16 y el 21, lo cual augura golpes de suerte, y los colores predominantes son el amarillo y el naranja, simbolizando tu poder y capacidad mental para lograr tus deseos. Es esencial que te despojes del miedo y los temores que te limitan, ya que estás en un proceso de crecimiento personal que te conducirá a la abundancia y estabilidad.

Es probable que te enfrentes a la traición de un amor o un amigo, lo cual será doloroso, pero es necesario alejarte de personas tóxicas para avanzar. Los cambios radicales en el trabajo te proporcionarán más dinero y estabilidad económica, así que considera cambiar de banco o buscar asesoramiento financiero para progresar.

Los signos compatibles para ti en el amor son Piscis, Tauro y Géminis, quienes pueden brindarte estabilidad y apoyo emocional.

Libra

Para mis amigos del signo de Libra, la carta del As de Bastos representa poder, determinación y crecimiento. Debes visualizarte avanzando y comprendiendo que tu fuerza supera a la de los demás. Tu mejor día será el jueves, con números mágicos el 03 y el 24, y los colores naranja y azul fuerte te acompañarán.

Se presentan nuevas oportunidades de crecimiento laboral y emocionantes encuentros con personas compatibles contigo. La energía divina te rodeará esta semana, atrayendo buenas vibras y resaltando tu luz interior. No mires hacia atrás ni te detengas en lo que ya pasó; es momento de seguir adelante.

Es un buen momento para estudiar, aprender un nuevo idioma o emprender un negocio propio. Mantén la mente abierta a nuevas posibilidades y considera la opción de tener múltiples fuentes de ingresos para seguir prosperando. Además, un viaje se aproxima este mes, prometiendo diversión y nuevas experiencias.

En el ámbito amoroso, dos amores podrían entrar en tu vida, ambos del signo de Acuario, Géminis y Leo, mostrando compatibilidad y estabilidad contigo. Para aquellos Libra que están casados, podría haber noticias de un embarazo en camino, mientras que los solteros pueden esperar una próxima relación estable que les brinde mayor comodidad.

Escorpión

Para mis amigos del signo de Escorpión, la carta de los Amantes indica una semana intensa, llena de pasión y posiblemente enfrentando traiciones o pérdidas en el ámbito amoroso. Es importante que no temas a la opinión de los demás y te mantengas auténtico y verdadero. Reconoce tu fuerza interior y confía en que saldrás adelante, ya que eres el pilar tanto en tu hogar como en tu trabajo.

Se vislumbra un ingreso extra y la resolución exitosa de un problema legal. En el amor, experiencias intensas y apasionadas están en el horizonte, especialmente el miércoles, con números mágicos el 18 y el 25, y los colores verde y naranja como auspiciosos.

Te insto a ser más inteligente al tomar decisiones, confiando en tu intuición y sabiduría en lugar de seguir consejos ajenos. Sé compasivo contigo mismo y evita el estrés y la sobreexigencia. Puedes hacer un ritual para limpiar energías negativas, como acostarte en el suelo con una sábana, permitiendo que la tierra absorba las malas vibraciones.

Escorpión, es importante tener precaución con tus pertenencias, especialmente tu celular, y evitar prestarlas. Las cartas sugieren una relación seria en el horizonte, así como sorpresas que te llenarán de felicidad, como noticias de casamientos en tu círculo cercano.

Sagitario

Para mis amigos del signo de Sagitario, la carta del Ermitaño indica que aunque puedas sentirte solo(a), en realidad tienes personas importantes a tu alrededor que te valoran y te quieren. Es esencial que te enfoques en aquellos que te aprecian y dejes de preocuparte por aquellos que no lo hacen, un patrón que Sagitario tiende a seguir. Tu mejor día será el lunes, marcando una semana propicia para viajes, cerrar contratos y recibir dinero esperado.

Es fundamental que te concentres en tus tareas laborales y mantengas un horario regular de sueño, así como una buena alimentación y ejercicio físico para cuidar tu salud, especialmente tu espalda baja y cintura. Mantente en forma y cuida tu peso. Los números mágicos para ti son el 01 y el 11, augurando dos golpes de suerte.

Pronto recibirás un reconocimiento laboral inesperado que te permitirá planificar unas vacaciones en Semana Santa. Los colores rojo y amarillo señalan transformaciones en tu vida, te insto a canalizarlas de manera positiva y a evitar conflictos innecesarios. También se destaca la necesidad de purificar tu espíritu, ya sea a través de la oración, el yoga o la conexión con la naturaleza.

En el amor, los signos más compatibles para ti son Leo, Aries y Acuario. Sin embargo, debes tener precaución con las personas que te ofrecen negocios o trabajo, y desconfiar en un 60% de sus intenciones.

Capricornio

Para mis amigos del signo de Capricornio, la carta del Emperador resalta tu fortaleza y tu inteligencia excepcional. Es momento de aprovechar tus habilidades y las oportunidades importantes que se presenten en tu vida para crecer. Debes desprenderte de las preocupaciones sobre lo que opinen los demás y alejarte de las personas tóxicas que te envidian.

Tu mejor día será el martes, con los números mágicos 07 y 17, que te ofrecen oportunidades de ganar premios significativos o incluso la lotería. Es probable que salgas de viaje, por lo que te recomiendo actualizar tu pasaporte y visa, ya que este año se presenta lleno de viajes y cambios positivos que debes abordar con buena energía.

Los colores naranja y verde te influirán esta semana, fomentando tu creatividad y autenticidad. Es un buen momento para poner en marcha ese negocio que has estado planeando y concentrarte en tus metas laborales y financieras. Se selectivo con tus amistades y cultiva relaciones con signos compatibles como Aries, Tauro y Virgo, que te brindarán estabilidad y un amor genuino.

Esta semana estará llena de trabajo y quizás exámenes de último minuto, así que concéntrate en tus responsabilidades laborales para avanzar.

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario, la carta del Carruaje trae consigo muchas felicidades y augura un momento de estabilidad y sorpresas gratificantes. Esta semana promete ser llena de alegrías inesperadas que fortalecerán tu bienestar emocional y personal.

Tu mejor día será el lunes, según indica la carta del Carruaje, que te anima a seguir adelante sin miedo. Prepárate para cambios significativos tanto en tu vida laboral como personal. Un amor verdadero puede entrar en tu vida, brindándote la estabilidad que tanto has deseado. Además, es posible que logres avances importantes en un caso legal pendiente o que obtengas documentos importantes como la visa americana o el pasaporte.

La carta del Carruaje también señala la llegada de un negocio esperado que impactará positivamente tu vida. Mantén una actitud positiva y aleja las energías negativas y los chismes que te rodean. Pronto recibirás un regalo sorpresa que te llenará de alegría y gratitud.

Tus números mágicos esta semana son el 12 y 29, mientras que los colores amarillo y naranja te impulsan a transformar lo negativo en positivo. Es momento de ilusionarte con las posibilidades de crecimiento y abundancia en tu vida.

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis, la carta de la Estrella brilla en tu horizonte esta semana, trayendo consigo un periodo de crecimiento y positividad. Es momento de comprender que estás en el camino correcto y que las cosas buenas están llegando a tu vida.

La Estrella te indica que estás avanzando y que te ofrecen nuevas oportunidades laborales. Además, es probable que comiences a pensar en ahorrar dinero o en mejorar tu situación económica. Tu mejor día será el jueves, y tus números mágicos son el 15 y 27. Los colores blanco y azul fuerte te acompañan, señalando la llegada de reconocimientos o recompensas económicas por el trabajo que has realizado.

En el ámbito amoroso, pueden surgir nuevos amores compatibles contigo. Si te encuentras buscando una relación estable, es importante dejar atrás los amores del pasado que ya no te sirven. Presta atención a tu salud, especialmente a tu estómago e intestino, y procura llevar un estilo de vida más saludable con ejercicio y una alimentación adecuada.

Los signos compatibles contigo en este momento son Capricornio, Cáncer y Escorpión, quienes pueden brindarte estabilidad amorosa y ayudarte a creer de nuevo en el amor. Este mes, estás pensando en viajar o en crecer económicamente, y las cartas sugieren estabilidad económica, crecimiento laboral y el pago de deudas pendientes a tu favor.

