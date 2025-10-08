Miércoles, 08 de Octubre 2025

Horóscopo Negro para HOY 8 de octubre

Adéntrate en los augurios que el Horóscopo Negro tiene para cada signo del zodiaco

¿Qué verdades medio ingratas te depara para hoy el Horóscopo Negro? ESPECIAL

ARIES (21 marzo-20 abril).
Hoy, te propongo un pequeño ritual para aprovechar al máximo la buena energía de la Luna: busca un rato solo contigo, enciende tus velas favoritas, pon tu palo santo o incienso, reproduce tu playlist más especial y empieza a visualizarte en ese futuro que deseas.

TAURO (21 abril-20 mayo).
La Luna viene con un mensaje claro: es hora de cerrar capítulos, aunque no tengas todas las respuestas. No puedes seguir esperando a que todo cuadre para soltar. A veces hay que confiar en ti mismo, aunque no lo veas del todo claro. 

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).
Esta semana lo mejor es que vayas a tu bola, que no te metas en dramas que no son tuyos y que te mantengas imparcial. Por mucho que intenten arrastrarte, no caigas en el juego. Tu paz vale más que cualquier chisme de oficina.

CÁNCER (22 junio-22 julio)
Tienes voz, tienes poder, y es hora de que lo uses. Da un golpe sobre la mesa, hazte notar, porque aunque muchos lo olviden, cuando quieres, puedes ser muy poderoso.

LEO (23 julio-22 agosto).
Leo, esta semana es un recordatorio fuerte: vive más el momento, acompaña a los tuyos, y actúa sin miedo. Lo que tanto has estado esperando empieza a tomar forma.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).
Vamos a ver, eres Virgo: ¿tú crees que vas a dejar que alguien venga a arruinar lo que tanto te costó levantar? No, cariño. Si algo tienes claro esta semana es que nadie hunde tu barco porque tú eres el que lo dirige.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).
Si estás soltero, también toca reflexionar un poco sobre tu situación actual: ¿qué quieres? ¿a dónde vas? Esta luna te pide que te posiciones de una vez y que dejes de buscar siempre lo que es mejor para los demás, olvidándote de ti.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).
Esta Luna te pide que pares, que sueltes la presión y que aprendas a no castigarte tanto. Escorpio, esta semana es una mezcla de poder y pausa: usa tu fuerza para hablar claro, pero también tu sabiduría para cuidar de ti. 

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).
Mercurio entrando en Escorpio esta semana también afila tu intuición. Escucha tus sueños, tus corazonadas, esas señales raras que aparecen de repente. Es el momento de volver a elegirte a ti, con todo el descaro del mundo.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).
Esta Luna trae cambios; puede haber tensiones en casa, con tu familia, con las personas con las que convives. No huyas de esas conversaciones incómodas: háblalas con calma, con respeto y paciencia, porque al final todo va a colocarse.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).
Mercurio entrando en Escorpio también te recuerda que no todos merecen saber lo que piensas o sientes en profundidad. Cuida tus palabras, pero no te calles si necesitas soltar algo que ya no puedes guardar. Esta semana se trata de renacer un poco.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).
Piscis, esta semana es claridad y orden. Te toca combinar tu mundo de sueños con un poquito de realidad, porque solo así vas a poder dar pasos firmes hacia lo que de verdad quieres.

