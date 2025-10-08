Horóscopo Negro para HOY 8 de octubre

ARIES (21 marzo-20 abril). Hoy, te propongo un pequeño ritual para aprovechar al máximo la buena energía de la Luna: busca un rato solo contigo, enciende tus velas favoritas, pon tu palo santo o incienso, reproduce tu playlist más especial y empieza a visualizarte en ese futuro que deseas.TAURO (21 abril-20 mayo). La Luna viene con un mensaje claro: es hora de cerrar capítulos, aunque no tengas todas las respuestas. No puedes seguir esperando a que todo cuadre para soltar. A veces hay que confiar en ti mismo, aunque no lo veas del todo claro. GÉMINIS (21 mayo-21 junio). Esta semana lo mejor es que vayas a tu bola, que no te metas en dramas que no son tuyos y que te mantengas imparcial. Por mucho que intenten arrastrarte, no caigas en el juego. Tu paz vale más que cualquier chisme de oficina.CÁNCER (22 junio-22 julio) Tienes voz, tienes poder, y es hora de que lo uses. Da un golpe sobre la mesa, hazte notar, porque aunque muchos lo olviden, cuando quieres, puedes ser muy poderoso.LEO (23 julio-22 agosto). Leo, esta semana es un recordatorio fuerte: vive más el momento, acompaña a los tuyos, y actúa sin miedo. Lo que tanto has estado esperando empieza a tomar forma.VIRGO (23 agosto-22 septiembre). Vamos a ver, eres Virgo: ¿tú crees que vas a dejar que alguien venga a arruinar lo que tanto te costó levantar? No, cariño. Si algo tienes claro esta semana es que nadie hunde tu barco porque tú eres el que lo dirige.LIBRA (23 septiembre-22 octubre). Si estás soltero, también toca reflexionar un poco sobre tu situación actual: ¿qué quieres? ¿a dónde vas? Esta luna te pide que te posiciones de una vez y que dejes de buscar siempre lo que es mejor para los demás, olvidándote de ti.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre). Esta Luna te pide que pares, que sueltes la presión y que aprendas a no castigarte tanto. Escorpio, esta semana es una mezcla de poder y pausa: usa tu fuerza para hablar claro, pero también tu sabiduría para cuidar de ti. SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Mercurio entrando en Escorpio esta semana también afila tu intuición. Escucha tus sueños, tus corazonadas, esas señales raras que aparecen de repente. Es el momento de volver a elegirte a ti, con todo el descaro del mundo.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero). Esta Luna trae cambios; puede haber tensiones en casa, con tu familia, con las personas con las que convives. No huyas de esas conversaciones incómodas: háblalas con calma, con respeto y paciencia, porque al final todo va a colocarse.ACUARIO (22 enero-19 febrero). Mercurio entrando en Escorpio también te recuerda que no todos merecen saber lo que piensas o sientes en profundidad. Cuida tus palabras, pero no te calles si necesitas soltar algo que ya no puedes guardar. Esta semana se trata de renacer un poco.PISCIS (20 febrero-20 marzo). Piscis, esta semana es claridad y orden. Te toca combinar tu mundo de sueños con un poquito de realidad, porque solo así vas a poder dar pasos firmes hacia lo que de verdad quieres.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO