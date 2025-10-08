Según las visiones de Mhoni Vidente, ciertos signos del zodiaco contarán con energías positivas para abrir caminos afectivos y económicos durante este miércoles. A continuación, presentamos los que destacan por tener suerte doble en ambos aspectos:

Libra

Las cartas le favorecen hoy con lo que se conoce como una “doble racha de suerte”. Se augura que lo que toques se convierta en oro, tanto en tus proyectos económicos como en tus relaciones personales. Si buscas nuevos comienzos en el amor, el universo podría darte un empujón favorable.

Escorpio

Tu magnetismo y tu energía interna estarán muy activados. En el ámbito sentimental, puede nacer una conexión significativa; en lo económico, podrías recibir un ingreso que pensabas perdido. La carta de “La Estrella” ilumina tu camino.

Capricornio

El influjo astral te respalda con oportunidades de prosperar en lo laboral o en los negocios. La carta de “La Rueda de la Fortuna” se asocia con cambios favorables: lo nuevo que entre a tu vida promete estabilidad y crecimiento económico.

Géminis

Hoy la fortuna está de tu lado, según Mhoni. El “As de Oros” sugiere que la abundancia te acompaña, y podrías tener ventajas monetarias si tomas decisiones firmes. También existe la posibilidad de que alguien cercano aporte una nueva perspectiva afectiva.

Con información de Mhoni Vidente

