Nana Calistar: Horóscopos para HOY 8 de octubre de 2025

A veces pareces perderte sin rumbo, como si no supieras hacia dónde avanzar. Es momento de detenerte, reflexionar y decidir con claridad qué camino seguir. Octubre te brinda una energía ideal para comenzar de nuevo, pero si sigues mirando atrás o lamentando lo que no fue, podrías perder las oportunidades que vienen hacia ti. Tu corazón podría sentirse confundido este mes, ya que podrías verte entre dos sentimientos o personas que te harán dudar de lo que realmente deseas. Recuerda que no todo lo que parece amor lo es, y que a veces solo se trata de un impulso pasajero. Octubre llega para ayudarte a abrir los ojos y liberarte de la monotonía que te tenía atrapado. No descuides tus metas ni tus talentos. Puede haber personas que no soportan verte avanzar y querrán distraerte o desanimarte. Octubre te pondrá a prueba para que aprendas a confiar más en ti y menos en las promesas ajenas. Si el insomnio te visita, busca la calma: suelta lo que no puedes controlar y enfoca tu mente en lo que sí depende de ti. Procura cuidar tu cuerpo tanto como cuidas tus emociones. Comer por ansiedad o tristeza solo te traerá cansancio y desbalance. Octubre trae una energía intensa: muévete, haz ejercicio, ríe, baila o comparte con personas que te hagan bien. Canaliza el estrés de forma sana, no a través del drama. Deja de esforzarte por quienes no te valoran. Este octubre llega con un aire de renovación que te devolverá la confianza y la fuerza interior. Es momento de enfocarte en ti, de cuidar tu autoestima y de no perder tiempo en quien no aporta luz a tu vida. Tu brillo no necesita permiso de nadie. No te minimices ante nadie. Este mes, el universo te pondrá frente a un espejo para que reconozcas tanto tus virtudes como las actitudes que necesitas dejar atrás. Es hora de despertar y actuar con decisión: nadie va a construir tus sueños por ti. Cree en tu capacidad y ponte en marcha. Octubre te invita a revisar tus hábitos y corregir aquello que te impide avanzar. Llegan cambios importantes que te ayudarán a madurar y a poner los pies sobre la tierra. Es un buen momento para ajustar planes laborales o de negocios, y también para abrirte al amor o a una nueva conexión emocional que te inspirará. Controla tus palabras, porque podrías decir algo impulsivo que te cierre puertas o te deje sin aliados. Los chismes y malentendidos estarán muy presentes este mes, así que piensa antes de hablar. En el amor, evita los celos o las suposiciones sin fundamento. No conviertas en problema lo que solo necesita diálogo y confianza. Algunas acciones del pasado podrían presentarte consecuencias este mes. No lo veas como castigo, sino como una lección necesaria para avanzar con más sabiduría. Se avecina un reencuentro con amistades del pasado que traerá alegría, pero también verdades que te harán reflexionar sobre lo que cambió en ti. Una nueva persona, posiblemente conocida a través de amistades, podría generar tensiones o malentendidos. No te dejes llevar por rumores ni participes en conversaciones que no te suman. Octubre te pedirá discernimiento: elige bien tus relaciones y protege tu tranquilidad emocional. Tu cuerpo podría pedirte descanso. Dolores o molestias serán señales para que te cuides y retomes hábitos saludables. Deja de cargar los problemas ajenos y enfócate en tus propias necesidades. Octubre es para pensar en ti y no en resolver la vida de todos los demás. Aprende a poner límites sin culpa.Ten cuidado con abrir tu corazón a quien no tiene claridad sobre lo que quiere. No bajes tus estándares por querer salvar o cambiar a alguien. Este mes aprenderás a decir “no” sin sentirte mal por ello. Quien realmente te valore no te pedirá que te apagues para que su luz brille más. Cuídate y elige relaciones que te sumen, no que te desgasten. Con información de Nana Calistar. EE