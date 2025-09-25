Nana Calistar: Horóscopos para HOY 25 de septiembre de 2025

Aries

No intentes correr solo por querer abarcarlo todo, porque esa prisa puede llevarte a cometer errores innecesarios. El 25 de septiembre se abre la posibilidad de un viaje, pero es importante que seas cuidadoso: en el trayecto podrías actuar con torpeza y después lamentarlo.

Tauro

La vida a veces revela verdades incómodas, pero enfrentarlas a tiempo siempre es mejor que sostener ilusiones que nunca darán frutos.

Géminis

Tu mente suele estar en constante agitación. El 25 de septiembre será una llamada de atención para que aprendas a simplificar, porque cuanto más te enredas, más frenas tu propio avance. La verdadera felicidad está en lo sencillo, aunque suelas rodearte de personas que generan dudas o engaños.

Cáncer

El universo no gira únicamente a tu alrededor, aunque a veces lo sientas así. Este 25 de septiembre podrías enfrentar cambios inesperados, incluso la cancelación de reuniones familiares o con amistades. Eso puede incomodarte, pero aprender a soltar es clave: no todo saldrá según lo planeado.

Leo

Deja de cargar con culpas o dolores por cosas que ya no dependen de ti. En los próximos días podrías vivir una conexión pasional con alguien cercano, pero sin bases para algo duradero. Disfruta si lo deseas, pero ten presente que no se transformará en un compromiso serio.

Virgo

La nostalgia de medianoche solo te ata al pasado y no te permite avanzar. El 25 de septiembre la vida te invita a cerrar ciclos, dejar atrás recuerdos que pesan y abrirte a un nuevo comienzo. Esa melancolía que conservas ya no tiene nada que aportarte.

Libra

Confía en tu magnetismo, porque tu atractivo natural es poderoso y puede acercarte a lo que deseas. Este 25 de septiembre atrévete a enfrentar lo que llegue: todo sucede en el momento perfecto. Eso sí, controla tus gastos, porque sueles excederte como si no hubiera límites.

Escorpión

Es mejor arrepentirse de lo vivido que quedarse con la duda. El 25 de septiembre podrías enfrentar recuerdos difíciles o conflictos internos que te detienen. No sigas hurgando en heridas antiguas: lo pasado ya no se puede cambiar y sostenerlo solo prolonga el dolor.

Sagitario

Ha llegado el momento de tomar las cosas en serio. Este 25 de septiembre confía en tu capacidad para alcanzar tus metas y deja de perderte en fantasías. Si no actúas con firmeza, otros aprovecharán las oportunidades que eran para ti.

Capricornio

Tu cuerpo te pedirá atención, en especial el estómago. Cuida tu alimentación este 25 de septiembre para evitar molestias. A cambio, los próximos días traerán momentos de éxito en lo social y lo laboral, donde recibirás reconocimiento por tu esfuerzo.

Acuario

En el amor estás enredado y eso te resta claridad. Este 25 de septiembre será clave para tomar decisiones rápidas: si alguien te interesa, atrévete a dar el paso; y si no hay reciprocidad, sigue adelante. La vida es breve y no merece la pena perder tiempo en lo que no florece.

Piscis

Tienes la tendencia a repetir historias dolorosas y apegarte a ellas. Este 25 de septiembre se presentan nuevas pruebas para que aprendas a poner límites: no todo merece una segunda oportunidad. Si dejas entrar otra vez a quienes ya te dañaron, solo repetirás el mismo sufrimiento.

Con información de Nana Calistar.

