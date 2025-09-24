Este 24 de septiembre, Mhoni Vidente comparte el horóscopo diario con mensajes para cada signo zodiacal. Además de consejos sobre amor, trabajo y bienestar, revela la hora de la suerte que puede ayudarte a atraer prosperidad y claridad al momento de tomar decisiones importantes.

Aries Hora de la suerte: 11:00 a.m.

El Mundo marca tu jornada y te impulsa a cerrar procesos que llevas tiempo aplazando. Será un día favorable para ampliar horizontes tanto en lo laboral como en lo personal. La mañana es propicia para enviar propuestas o realizar llamadas relevantes.

A las 11:00 a.m. tu energía se intensifica y podrías recibir noticias alentadoras vinculadas con dinero o viajes. Evita caer en disputas y dirige tu atención hacia lo que fortalezca tu crecimiento.

Tauro Hora de la suerte: 9:30 a.m.

El Juicio guía tu día, indicándote que es momento de resolver asuntos legales o familiares que siguen pendientes. Realiza trámites o papeleos temprano, pues la estabilidad emocional será clave para avanzar.

A las 9:30 a.m. se abren puertas laborales y posibilidades de reconciliación. Se recomienda emplear colores cálidos, como el rojo, para atraer armonía y cuidar de no actuar impulsivamente.

Géminis Hora de la suerte: 3:00 p.m.

El Emperador te pide disciplina y constancia. Es un buen momento para poner en orden tus finanzas y concluir proyectos que quedaron en pausa. La clave estará en mantenerte firme y sin distracciones.

Tu mejor hora llega a las 3:00 p.m., ideal para concretar acuerdos o iniciar conversaciones importantes. Procura cuidar tu salud digestiva y evitar situaciones que generen estrés.

Cáncer Hora de la suerte: 12:00 p.m.

La Luna conecta con tu intuición y te lleva a tener revelaciones emocionales que pueden ayudarte a sanar. Atiende lo que tu voz interior te señala y no ignores señales importantes.

Alrededor de las 12:00 p.m. los vínculos familiares y sentimentales se verán favorecidos, siendo un buen momento para reconciliaciones o para expresar lo que sientes de manera clara.

Leo Hora de la suerte: 5:00 p.m.

El Sol ilumina tu camino y resalta tu carisma. Este miércoles resulta perfecto para destacar en entrevistas, reuniones o presentaciones. Tu magnetismo atraerá oportunidades inesperadas.

A las 5:00 p.m. podrías recibir una propuesta laboral o sentimental. Utiliza colores dorados o naranjas para potenciar tu energía.

Virgo Hora de la suerte: 8:00 a.m.

El Ermitaño te invita a tomar distancia de aquello que te abruma y replantear tus prioridades. No tengas miedo de poner límites y decir “no” cuando sea necesario.

A las 8:00 a.m. será el momento idóneo para meditar, escribir o planear tus próximos movimientos. Evita recargarte de actividades innecesarias.

Libra Hora de la suerte: 2:00 p.m.

La Justicia se hace presente y te recuerda que debes mantener equilibrio y objetividad al decidir. Escucha con atención y evita emitir juicios sin fundamentos.

A las 2:00 p.m. se favorecen las firmas de contratos, acuerdos legales y conversaciones significativas. Los colores azul y blanco te aportarán claridad.

Escorpio Hora de la suerte: 6:30 p.m.

La carta de la Muerte anuncia transformación y el cierre de una etapa para dar paso a nuevas posibilidades. No temas dejar atrás lo que ya no es útil en tu vida.

Tu mejor momento será a las 6:30 p.m., ideal para realizar rituales de limpieza energética o tomar decisiones trascendentes. Confía en tu poder personal.

Sagitario Hora de la suerte: 10:00 a.m.

La Templanza te sugiere serenidad. No intentes forzar situaciones, pues las respuestas llegarán en el momento justo si conservas la calma.

A las 10:00 a.m. podrías recibir un mensaje o señal que te ayude a solucionar un conflicto. Los tonos verdes atraerán equilibrio a tu día.

Capricornio Hora de la suerte: 4:00 p.m.

El Diablo advierte sobre tentaciones y patrones repetitivos. Procura controlar tus impulsos y ser firme en tus límites.

A las 4:00 p.m. tu intuición se agudiza para identificar oportunidades genuinas. Se aconseja vestir de negro o gris para proteger tu energía.

Acuario Hora de la suerte: 7:00 p.m.

La Estrella enciende tu visión y te invita a confiar en tus sueños. Es momento de manifestar lo que deseas sin permitir que el miedo te detenga.

A las 7:00 p.m. los encuentros creativos y románticos se verán favorecidos. Los tonos plateados o celestes reforzarán tu magnetismo.

Piscis Hora de la suerte: 1:00 p.m.

El Colgado te llama a tener paciencia y a observar las cosas con una nueva perspectiva. Aunque puedas sentir estancamiento, en realidad es un tiempo de reacomodo.

Tu hora positiva será a la 1:00 p.m., cuando tu sensibilidad se active para resolver asuntos emocionales. Usa tonos lilas o blancos para atraer serenidad.

