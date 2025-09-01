Con la llegada de septiembre, Mhoni Vidente comparte lo que las cartas del tarot revelan para cada signo zodiacal. La reconocida astróloga detalla cuáles serán las energías predominantes y los retos que se avecinan en este inicio de mes.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Un ingreso inesperado podría llegar a tus manos. La recomendación de la vidente es ser precavido con el dinero y administrar mejor tus recursos en esta nueva etapa.

Carta del tarot: El Diablo

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Atención con los contratiempos y situaciones que podrían rozar lo legal. Es momento de controlar los impulsos, en especial en lo relacionado con las finanzas.

Carta del tarot: La Justicia

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Se aproximan transformaciones que te abrirán el camino hacia el progreso personal. No desaproveches las oportunidades que el destino pondrá frente a ti.

Carta del tarot: El Mundo

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Septiembre llega con buena fortuna y proyectos sorpresivos. Sin embargo, la astróloga aconseja cuidarse de personas envidiosas o amistades desleales.

Carta del tarot: El Mago

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Este mes se perfila favorable para tus intereses. Se avecinan avances y propuestas laborales que habías estado esperando desde hace tiempo.

Carta del tarot: El Carruaje

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

La recomendación es encontrar calma y buscar momentos de serenidad. Procura mantener el equilibrio emocional y evita tensiones innecesarias con tu pareja.

Carta del tarot: La Templanza

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Según Mhoni, estas semanas serán decisivas para tu crecimiento. Vivirás transformaciones importantes que exigirán tomar determinaciones firmes.

Carta del tarot: El Emperador

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

El mes vendrá acompañado de decisiones de gran peso que marcarán tu rumbo. Prepárate para un torbellino de emociones ante los cambios que se aproximan.

Carta del tarot: La Rueda de la Fortuna

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Es tiempo de confiar más en tus capacidades. Enfrentarás pruebas significativas, y las cartas sugieren ser reservado respecto a tus próximos planes.

Carta del tarot: La Torre

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La energía de “El Sol” ilumina tu camino en estos días, especialmente en temas relacionados con la prosperidad. Nuevas oportunidades aparecerán, aprovéchalas al máximo.

Carta del tarot: El Sol

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Las cartas marcan un periodo positivo, lleno de posibilidades que deberás aprovechar. En el ámbito sentimental, se te invita a dejar atrás el temor y abrirte a nuevas experiencias.

Carta del tarot: La Estrella

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu carta guiará las decisiones durante este ciclo, ya que se avecinan cambios tanto laborales como personales. La recomendación es soltar el pasado y avanzar hacia lo que realmente aporta.

Carta del tarot: As de Oros

Con información de Mhoni Vidente

