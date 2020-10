Horacio Villalobos ofrecerá función especial de "Un acto de Dios" vía streaming

Cuando se le pregunta a Horacio Villalobos qué se siente volver a ser Dios, el respondió: "se siente chingón, no tienen ni idea de lo que es ser alguien omnipresente, poderosísimo y además eterno en el escenario, es muy divertido, porque además este Dios es de humor negro, pícaro, simpático, vengativo, es un personaje muy complejo".

Durante dos años Horacio Villalobos encarnó a este ser espiritual en la puesta en escena "Un acto de Dios", para después darle paso a otra historia que se llama "Los chicos de la banda"; pero para este creativo ha llegado el momento de retomarla, aunque sea de manera virtual, a pesar de que esto implique volver a aprenderse el libreto, porque ya lo tenía un tanto olvidado.

"Fue volver al pasado y traerlo al presente, entonces para mí es un regalo de Dios volver a ser Dios porque es un papel que amo, aunque es extenuante para mí es fantástico, podría estar haciendo esta obra siempre".

Horacio explicó que la razón por la que decidió hacer una función especial, el 7 de noviembre desde el Teatro Xola y a través de la plataforma Ticketmaste live; fue para dar empleo a todo el equipo que ha laborado con él en los distintos montajes; también para aprovechar que es un montaje que cumple con los requisitos que las autoridades piden (pocos actores en escena, que los trazos escénicos los mantengan a una distancia mínima de 1.5 metros y una duración de no más de hora y media) y hacerla llegar a través del streaming, a todas las personas que por diversas razones no la vieron en temporada.

"El autor de la obra está muy feliz y nosotros más porque nos volvió a dar los derechos para contar su historia y hacer reír a la gente, porque además la obra se trata de reír, porque todos tenemos un desgaste por la pandemia y la manera de salir de este horror es tratando de divertirnos, de encontrar la catarsis y de eso se trata del teatro".

Villalobos señaló que para esta función el libreto está actualizado, para que sea ad hoc al contexto histórico actual, incluso el autor creó unos chistes especiales para México que se incluyeron en esta ocasión.

"En esta obra Dios baja a la Tierra y en lugar de presentarse como lo hizo com Moisés, como una zarza ardiente, decide tomar mi cuerpo para dar a conocer los nuevos 10 mandamientos, ya que los primeros 10 no los hemos llevado a cabo y así las cosas no funcionan, y a ver si así de una vez por todas, entendemos lo que él quiere de la humanidad, pero esto es el pretexto para hablar del ser humano, de política, del mundo del espectáculo, de moral y hasta del Covid", dijo Horacio.

Para dar tiempo a que la gente entre a la plataforma, porque sabe que mucha gente no domina esta tecnología y además estará en diversas partes del mundo; 15 minutos antes de la función transmitirán una entrevista con David Javerbaum, autor de "Un acto de Dios" y tres veces ganador del Emmy.

"Diario pregunto cómo va la venta y me han dicho que han comprado boletos gente de Chile, de Argentina, de Guatemala, de Nicaragua, de Puerto Rico; países a los que no hubiera soñado ir con la obra, incluso a puntos de la República Mexicana donde la obra no hubiera ido, entonces está bien hacerlo así porque más gente podrá verla y ojalá sea redituable".

La transmisión de "Un acto de Dios", según explicó Villalobos, se realizará con una producción bien preparada y con un excelente director de cámaras, que hará que el público no pierda detalle de lo que suceda en escena, aunque sí habrá gente presente en el recinto.

"Se va a poner un arco sanitizador y va a entrar el 30% de público, que en este caso son invitados, y estarán en la función, porque si no hay público se pierde gran parte de la obra. Los derechos de la obra son para una función, vía streaming, ser única presentación en vivo y se acabó, entonces no se va a quedar en ninguna plataforma".

Sobre retomar la obra "Los chicos de la banda", Horacio Villalobos lo descartó por el momento, ya que eso sucederá únicamente cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, porque con el aforo permitido en este momento (al 30%) no sería redituable con este montaje, además que nadie les asegura que ese porcentaje se ocupará en su totalidad en cada función.

jb