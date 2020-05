Horacio Palencia le canta a los amores tóxicos

Uno de los cantautores más exitosos en el regional mexicano y que también ha sido pieza clave para el éxito de muchos artistas es Horacio Palencia, quien luego del éxito de “Amor a primera vista” con Los Ángeles Azules, Belinda y Lalo Ebratt, ahora vuelve con “Mi error favorito”, tema en coautoría con Geovani Cabrera, realizado en honor a los hombres y las mujeres que, a pesar del daño que les pueden hacer sus parejas, deciden seguir en relaciones de codependencia emocional.

“Esta es una situación que quién no la ha vivido en algún momento y que seguramente ahora mismo muchos la están pasando, relaciones donde sientes que te están haciendo daño, pero a la vez no quieres estar sin esa persona, es una canción con la que muchos se van a sentir identificados”.

Horacio es un artista que se ha caracterizado por tener una versatilidad en distintos géneros musicales. “Tanto como compositor y como artista, me adapto a cualquier género siempre y cuando me haga sentir cómodo. Y aunque sea muy malo para bailar, me gusta grabar cumbias y de repente me gusta grabar una canción ranchera, una balada, una bachata o una urbana”.

Al momento de colaborar, el artista gusta de seguir su instinto y observar la actitud de aquellos con los que colaborará. “Yo no me fijo si un artista es famoso o no… si tiene o no, muchos seguidores. A la hora de hacer una canción, si es un artista que le echa muchas ganas y que yo le veo futuro, ahí estoy. Hay artistas que al principio les he dado canciones porque creo en ellos y en su talento”.

JL