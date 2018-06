Homenajearán al pianista Eugenio Toussaint

El Conjunto de Artes Escénicas será la sede del homenaje al pianista y compositor mexicano Eugenio Toussaint. Para celebrar su música estará el flautista Miguel Ángel Villanueva y la arpista Janet Paulus. Para acompañarlos estará la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba, de la Universidad de Guadalajara.

Miguel Ángel, en entrevista con este medio, conversó sobre el programa que se presentará, el cual finaliza con la pieza “Gauguin” de Toussaint. “Tiene dos versiones, una para corno inglés, arpa y orquesta de cuerdas. Cuando estaba por grabar el concierto que me había escrito Eugenio, me habló de una segunda versión de esta obra. Tuvimos la ocasión de grabarla, para ‘Repensando Gauguin’, la hemos podido tocar en varias ocasiones”.

La dupla de arpa y flauta genera siempre una sonoridad muy especial para los escuchas: “Son instrumentos bastante antiguos, están desde la antigua Grecia. La combinación de un instrumento armónico (como el arpa) y uno melódico (como la flauta) siempre tiene sonoridades muy especiales, atractivas para el oído. Esta combinación ha trascendido hasta nuestros días”, señaló el músico.

Estreno mundial

Además de la música de Eugenio, el recital contará con un estreno mundial de Eduardo Gamboa. “Para cualquier músico y melómano, un estreno siempre será una ocasión especial e histórica, donde se escuchará por primera vez la música de un compositor”. La pieza de Gamboa es “Tríptico”, trabajada por el compositor bajo petición del flautista. Una parte de esta pieza ya existía como pieza aislada: “Oleaje”: “Le hice la propuesta de componerle un movimiento para empezar, luego ‘Oleaje’ y terminar con otro movimiento. Le gustó la idea, llegamos a un arreglo y compuso esta obra”.

Como músico, Villanueva se ha preocupado por aumentar el repertorio para flauta: “Yo me di a la tarea de leer el ‘Diccionario de música del siglo XX’ de Eduardo Soto Millán: en total en el siglo XX se escribieron unas 23 obras para flauta y orquesta. Muy pocas de ellas son realmente conciertos, son obras cortas. Me di a la tarea de trabajar con diferentes compositores y encargarles conciertos para flauta y orquesta. No soy el único. En lo que va del siglo XXI ya superó la cifra que se hizo en siglo XX, eso en cuanto a flauta y orquesta”.

Por otro lado, Janet Paulus, quien estará interpretando la música en el arpa, es de origen estadounidense, con muchos años afincada en México. Además de formar parte de orquestas, Janet también ha impartido clases de música: “No sólo le ha apostado al país, porque se quedó aquí, también está comprometida con la formación de nuevos músicos”.