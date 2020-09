Homenaje a Pink Floyd, en segunda llamada

Este sábado 26 de septiembre se transmitirá vía streaming desde el Auditorio Telmex el homenaje a Pink Floyd con The Tribute Band, ensamble tapatío conformado en 2011 por Lizeth Ruvalcaba, Mireya Ruvalcaba y Marcela Mota en los coros, Mario Moore y Alberto Rueda en los teclados, Alejandro Carrera y Omar Guevara en las guitarras, el saxofonista Juan Pablo Hernández, Víctor Guardado al bajo, Roy Gómez Cruz como vocalista y Gustavo Muñoz a cargo de la batería y los sampleos.

Sobre esta presentación, Gustavo Muñoz platicó que será un “grandes éxitos” de Pink Floyd, en el que interpretarán “The Dark Side of the Moon” en su totalidad, además de piezas de “The Wall” y de “The Division Bell”, con un concierto que tendrá una duración de una hora y 45 minutos.

Gustavo comentó sobre el origen de este proyecto. “Creo que todos fuimos muy influenciados por Pink Floyd; el proyecto surgió con la idea de tocar el ‘Dark Side of the Moon’ completo. Fue en 2011, no había tanta tecnología como ahora. Era todo un reto tocarla de principio a fin”.

Ahora el grupo incluye más músicos: “Antes de este show tenían dos años sin tocar el tributo a Pink Floyd. Ahora son dos tecladistas, una corista más, en total son 11 integrantes. Todo en función de tocar la música lo más semejante posible”.

Esta presentación forma parte del programa Segunda Llamada, que tiene como sede el Auditorio Telmex y busca ayudar a los profesionales de la industria que han visto interrumpidas su fuente de ingresos por la pandemia.

En este tributo el aspecto visual también es importante, por ello se aliaron con la empresa T20, de efectos especiales, quienes manejarán los 16 lasers que crearán la atmósfera en el escenario. La presentación de The Tribute Band será peculiar, pues en esta ocasión no incluye las pantallas para darle peso al foro con la butaquería detrás de los músicos, además de la iluminación.

El músico resaltó el papel de la guitarra para replicar el espíritu de la banda británica: “El trabajo en la guitarra es fundamental. Tenemos a Omar Guevara, exguitarrista de Plástiko. El nivel de detalle que tiene para sacar una canción es increíble”. Desde su lugar, Gustavo abundó en las particularidades de la batería de Pink Floyd: “Tiene que ver con la sensibilidad y la cadencia. Pink Floyd no es algo que se pueda tocar con un metrónomo”.

Además de Pink Floyd, el ensamble ha hecho otros tributos a grupos icónicos del rock, como The Beatles, Queen y Sigur Rós.

Gustavo recalcó en la vocación de Segunda Llamada, que apoya al gremio: “Ha sido difícil para los músicos y técnicos. Muchos músicos volteamos a dar clases en línea o sólo con una persona para los cuidados adecuados. Creo que el artista y el músico deben tener una mentalidad para reinventarse. Así surge Segunda Llamada: para buscar soluciones frente a una situación muy complicada. Afortunadamente el gremio en Guadalajara tiene muchas personas con voluntad para que las cosas se hagan”.

Toma nota

Agéndalo

Homenaje a Pink Floyd vía streaming desde el Auditorio Telmex, 21:00 horas. Boletos en www.eticket.mx: $110 pesos preventa, $120 día del evento.

JL