Hija de Dave Grohl rinde homenaje a Kurt Cobain en concierto de Nirvana

Los tres integrantes originales de Nirvana se reunieron para ofrecer un concierto a beneficio la noche del sábado, durante el cual Violet, hija del baterista, arribó al escenario para convertirse en la voz principal de la banda.

Con un miniset de cinco canciones, la agrupación invitó a algunos músicos para interpretar los éxitos que se dieron a conocer en voz de Kurt Cobain: St. Vincent fue la primera invitada, quien puso su voz a Lithium, mientras que Beck, hizo lo propio con In bloom, Been a son y The man who sold the world, original de David Bowie, pero que Nirvana versionó en su desconectado para MTV.

El momento que más sorprendió a los presentes fue cuando Violet, de 13 años, subió al escenario para cantar Heart-Shaped Box, con la agrupación estadounidense, pero lo hizo como un claro homenaje a Cobain, pues su indumentaria y peinado eran similares a los que distinguió al vocalista durante toda su carrera.

En la reunión de #Nirvana la hija de #DaveGrohl, Violet interpretó «Heart Shaped Box» en el Hollywood Palladium en California �� pic.twitter.com/nFgfGlEQXz — Playlist Magazine (@Playlistmagmx) January 5, 2020

Nirvana fue una agrupación de grunge, creada por el vocalista Kurt Cobain y el guitarrista Krist Novoselic en 1987, en Washington, Estados Unidos. Luego de siete años y cuando se encontraban en la cima del éxito, la banda llegó a su fin tras el suicidio del líder, en abril de 1994.

