Henry Cavill celebra este viernes 5 de mayo su cumpleaños número 40. El actor británico, que arranca suspiros, nació el 5 de mayo de 1983 en Saint Helier y es considerado uno de los hombres más guapos del espectáculo, según varias publicaciones de la farándula.

El actor comenzó su carrera en el cine con películas que no trascendieron, como Laguna (2001), El Conde de Monte Cristo (2002), Tristan & Isolde (2006) y Stardust (2007), donde no participaba como protagonista, sino con papeles secundarios.

Fue hasta que comenzó con la serie de televisión The Tudors (2007 -2010) que comenzó a tener notoriedad. Con Immortals (2011) terminó de posicionarse. Pero fue Superman, Man of Steel (2013) que se fue a las nubes. Luego vendría Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017) y Snyder Cut (2021).

Ya con el éxito en sus manos, participó en Mission Impossible - Fallout (2018). Saltó a la pantalla chica en 2019, cuando Newtflix lo eligió para interpretar a Geralt de Rivia en The Witcher y un año más tarde estuvo en Enola Holmes.

¡Felicidades, Henry Cavill!

