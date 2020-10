Hello Seahorse! apunta al Grammy Latino

No hay mejor manera de celebrar 15 años de trayectoria musical que con una nominación al Grammy Latino y para Hello Seahorse! regresar a las ternas de un galardón tan prestigiado significa un aliento esperanzador ante la distancia que la banda mantiene con los escenarios a causa de la pandemia.

Denise Gutiérrez, compositora y vocalista de Hello Seahorse! comparte en entrevista que al final el año no ha pintado del todo mal, “a diferencia de unos meses que la situación parecía terrible, pero Hello Seahorse! ha tratado de adaptarse ante lo que aparece, ahora también con grata sorpresa de ser nominados a Mejor álbum de música alternativa con ‘Disco Estimulante’, producción que estrenamos en enero, celebramos que la música sigue”.

Denise recuerda que ser una de las primeras bandas en México en cobrar por un concierto virtual parecía descabellado para una industria golpeada sorpresivamente ante el cierre de recintos y el aislamiento del público, sin embargo, esta iniciativa dejó en claro los cambios y transformaciones que eran urgentes detrás de los escenarios habituales.

“Creo que esa sensación extraña para los formatos virtuales fue una sorpresa para todos, incluso para nosotros siendo unos de los primeros que se aventaban a esta dinámica, no sabíamos qué esperar. El público lo ha ido entendiendo mejor, es un momento importante para redefinir los valores que tenemos hacia la cultura y la música, que es algo que constantemente estamos consumiendo”.

A través de estos encuentros virtuales, la banda decidió enfocar cada concierto a un disco específico, siendo ahora la producción “Arunima” de 2012 -también nominada en su momento al Grammy Latino- la que ahora protagonice esta nueva dinámica para encontrar nuevos contextos y significados de las canciones que marcaron un momento clave en su trayectoria.

“Yo nombré ese disco así porque significa ‘resplandor del amanecer’, en ese momento me hacía mucho sentido el amanecer, pero ahora le encuentro un sentido diferente respecto a la muerte. Este disco habla de eso, pero no de la muerte física, sino del desprendimiento, el perder a alguien, que salga de tu vida, ahora le entiendo así. Me parece hermoso que siempre podamos releer una obra y encontrar otros significados”.

Tras nuevos espacios

Sin tener claro en qué momento la música podrá retomar sus conciertos masivos, Denise Gutiérrez reflexiona sobre los retos que la industria tendrá que poner sobre la mesa para que cada uno de los engranes del gremio garantice una estabilidad y futuro a largo plazo, partiendo incluso de las posibilidades realistas que cada agrupación tiene para dar vida a un recinto dependiendo de su capacidad.

“Existen recintos muy pequeños y luego hay un salto enorme para espacios enormes, no hay tantos medianos. Muchos artistas como nosotros nos habíamos estancado un poco porque no veíamos cómo avanzar, y empezamos aportar a los festivales donde podías tocar masivamente en recintos grandes, ahora tenemos que lograr que las situaciones sean más equitativas para todos, desde mayor equidad de género, la cuestión económica, no elevar los precios”.

JL