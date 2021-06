Helen Mirren se siente rápida y furiosa

La familia más rápida del cine está de regreso para disfrutar de emociones de alto octanaje por diversas ciudades del mundo.

En “Fast & Furious 9” (“Rápidos y furiosos 9”), “Dominic Toretto” (Vin Diesel) y “Letty” (Michelle Rodriguez) disfrutan de su vida en familia, hasta que surge una amenaza peligrosa para “Dominic”.

“Magdalene ‘Queenie’ Shaw”, la encantadora criminal interpretada por Helen Mirren, vuelve para ayudar a “Dom” y esta vez pisa el acelerador para manejar por las calles de Londres en un deportivo Noble M600 de color violeta.

En entrevista, Mirren habla de su personaje: “Me sentí emocionada de regresar. Soy muy humilde en lo que respecta a la película, pero me dieron una gran escena… Me emocioné cuando leí el guion y me di cuenta de que por fin me iban a poner al volante, y en un coche con cambio de marcha, que para mí es importante. Sabía que iba a ser una gran escena, pero no tenía idea de cuán genial iba a ser, con esa increíble persecución por The Mall. Mi mandíbula estaba en el piso cuando lo vi, y pensé, ‘Dios mío, ¿cómo demonios lograron eso?’. Conduje poco, porque el resto lo hizo un doble, pero fue espectacular… Yo soy una conductora valiente y un poco loca. Puedo poner en marcha la velocidad y tengo que contenerme, ¡porque es peligroso! Lo más rápido que he conducido en una vía pública fue en Alemania, donde se puede ir, creo, a 150 millas por hora en la Autobahn; fue muy emocionante”.

-¿Cómo fue filmar con Vin?

-Él es muy comprensivo, cariñoso y conocedor… Sabe mucho más sobre ese tipo de cosas que yo así que me sentí muy cómoda diciendo: ‘¿Cómo hacemos esto, Vin, qué hacemos?’ Y siempre me lo explicaba. Pero lo más divertido fue que teníamos este auto ridículamente rápido y fabuloso, pero ese tipo de autos, cuando te subes a ellos es como entrar en una nave espacial, apretarse y sentarse abajo y atrás. Los dos, probablemente yo por mi edad y él porque es un tipo grande, entrar era una cosa y luego, una vez dentro, era imposible que saliéramos; fue muy divertido.

-Esta es la primera vez que trabajas con el director Justin Lin, ¿cómo fue?

-Maravilloso, tiene una gran energía positiva cuando entras en el set. Creo que mucho de eso viene, desde mi perspectiva, de Vin, pero también mucho de Justin. Tiene el control de algo muy complejo, hacer una película como ésta con todos los efectos, las acrobacias, la historia y los personajes. Puede ser abrumador, y he visto a directores abrumados por ese tipo de cosas. Sin embargo, Justin es absolutamente comprensivo y lo controla todo a la ligera. Entonces, caminas en el set y hay un ambiente muy ligero, estás ahí para ser profesional y trabajar, pero también para divertirte.

-¿Es fácil interpretar tu personaje? ¿Está basado en alguien?

-Cuando lo hice por primera vez (en ‘Fast & Furious 8’), le di el nombre de ‘Queenie’. Tenía una tía llamada Queenie, mi madre provenía de una familia londinense de clase trabajadora del extremo Este, y había 14 niños en esta familia y una de sus hermanas se llamaba Queenie. Es un nombre muy del extremo Este de Londres, y lo basé en el lado materno de mi familia, ¡aunque no eran criminales! Bueno, en realidad, algunos de ellos lo eran cuando lo pienso... ¡Pero en general no lo eran! (risas).

-Mencionaste que querías conducir en esta franquicia y lo lograste; ahora, ¿qué quieres que haga “Queenie”?

-Una buena secuencia de pelea estaría bien, ¡pero no quiero ser demasiado violenta! Ser un poco ruda debe ser bastante divertido. Y sería encantador conducir un poco más, ya sea en un aeródromo, en algún lugar donde realmente puedas despegar o en un condado, un hermoso país selvático donde pueda conducir como un murciélago salido del infierno sería genial.

-El personaje de ‘Deckard’ de Jason Statham tiene un spin-off en “Hobbs & Shaw”. ¿Estarías lista para un spin-off de “Queenie”?

-¡Qué buena idea! Me encanta, porque creo que es un personaje del que realmente no sabemos mucho. Sabemos que es matriarca, jefa de algún tipo de familia criminal en el extremo Este de Londres; entonces, sería genial tener una película. Quizás no en la escala de “Fast & Furious”, algo un poco más impulsado por los personajes, con un par de escenas de conducción.

-¿Qué tienen las película de “Fast & Furious” que le encantan a la gente?

-Creo que es el elemento de la familia y lo entrañable de los personajes; se vuelven un poco como ‘Star Wars’, estás familiarizado con la trama y los personajes por lo que sientes que estás siguiendo la historia de su vida. Creo que ‘Fast & Furious’ tiene un poco de eso. La gente reconoce a los personajes, quiere volver a verlos, ver cómo han cambiado. Aunado al desarrollo de la franquicia está la evolución de los efectos y acrobacias digitales. Soy una gran partidaria de los especialistas en acrobacias, creo que deberían conseguir un Oscar; debería haber un Oscar creado para eso porque muchas de las películas que vemos hoy en día, gran parte de su brillo es por este tipo de trabajo. Además, cada vez que haces una película como ésta, es fascinante. Entras en el set y te das cuenta de que la tecnología ha dado un paso más; incluso, desde hace dos años es extraordinario lo rápido que se está desarrollando la tecnología. Creo que la franquicia ‘Fast & Furious’ se ha beneficiado de ese desarrollo, por lo que cada vez que ves una de estas películas, ha saltado otro nivel.

HELEN MIRREN. En la foto luce caracterizada de “Hesperia”, la hija de “Atlas”. CORTESÍA/ UNIVERSAL PICTURES

Filma “Shazam 2”

“Shazam! Fury of the Gods”, mejor conocida como “Shazam 2”, es una de las películas más esperadas por los fans de DC y recientemente se filtraron las primeras imágenes de Helen Mirren en la piel de la villana: interpretará a “Hesperia”, la hija de “Atlas”. La cinta, si todo sale conforme a lo planeado, será estrenada en junio de 2023.