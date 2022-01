Héctor Suárez Gomís recuerda momentos con su madre

Fue en un café en donde el actor Héctor Suárez le robó el corazón a Pepita Gomís, quien era una gran maestra de historia con voz dulce y muy tierna: Estas son algunas historias que recuerda y comparte el actor Héctor Suárez Gomís en su cuenta oficial de Instagram.

Tras la muerte de la actriz a los 83 años, su hijo no ha parado de compartir anécdotas de varios momentos importantes que marcaron su vida; entre ellas, Suárez Gomís revivió uno de los recuerdos de su madre cuando quedó flechada por el comediante mexicano.

"Tu papi me invitó a tomar un café después de mi programa y acepté. Platicamos muy a gusto en la cafetería de Televicentro que se llamaba 'El Cisne'. Me hizo reír mucho y me cayó muy bien. Me contó que me había visto en la televisión de su abuelita y que le dijo: 'agüe, me voy a casar con ella'", escribió.

Semanas después de su primera cita, señala que, lo vio actuar en la obra "Víctimas del deber" y fue ahí que dijo: ¡Qué actuación la de tu padre!, desde ahí quedó perdidamente enamorada y tres meses después en 1965 se casaron.

Pepita y Héctor se divorciaron después de estar casados durante 36 años, de su separación nunca quisieron dar detalles, simplemente aseguraron que era lo mejor para ambos. Quedaron siendo amigos y vivían en el mismo terreno uno detrás del otro.

En otra historia, su hijo compartió que, además de ser una "mamá cariñosa", era una gran maestra y que a pesar de que trabajaba para sacar a su familia adelante, siempre estuvo al pendiente de su educación.

"Teniendo ella una maestría en Historia, le encantaba contarme de Grecia, del Imperio Romano, la Revolución Francesa y de Historia de México cuando íbamos rumbo a Televicentro y en el regreso me hacía preguntas para asegurarse de que había aprendido la lección. Siempre fue una gran maestra y jamás olvidaré esa vocecita dulce y tierna con la que siempre me enseñaba. ¡Gracias por ser mi mamá!", expresó.

También recordó cuando una vez lo dejó en la producción del programa del Tío Gamboín cuando era un niño y ayudaron a otro pequeño de su edad que se perdió y no paraba de llorar.

"Generalmente me dejaba toda la tarde en un pequeño estudio con el Tío Gamboín…Una tarde, llegó al estudio del Tío un niño de mi edad que estaba perdido. Lloraba y estaba muy asustado. Lo sentaron frente a la cámara y lo sacaron en el famoso anuncio de Canal 5 al Servicio de la Comunidad".

"Cuando mi mamá llegó por mí, le conté que ese niño estaba perdido y de inmediato le pidió permiso a la producción del Tío Gamboín para que la dejaran invitarlo a comer/cenar a la cafetería que se llamaba 'El Cisne'", recordó.

Finalmente, resaltó el trabajo que hizo en televisión, y fue gracias al amor que tenía por la enseñanza que, tuvo un programa educativo en los sesenta llamado "TeleKinder".

"En los 60, mi mamá tuvo el primer programa educativo de la televisión mexicana, se llamó: 'TeleKinder'. Era la versión mexicana de un programa que tuvo mucho éxito en Estados Unidos llamado 'The Romper Room', conducido por Nancy Cledenin Terrell (Miss Nancy) y duró 41 años al aire", informó.

