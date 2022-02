Tras el estreno del especial documental “Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts” respecto a la saga cinematográfica, el actor Rupert Grint fue cuestionado sobre la posibilidad de interpretar nuevamente al mago “Ron Weasley”, ante el deseo de los fans de que el libro “Harry Potter and the Cursed Child”, de J.K. Rowling, sea adaptado al cine y sea considerado como la novena película oficial de la historia origial.

En entrevista con Good Morning Britain, Rupert charló en recientes días sobre la gran respuesta que causó el especial producido por HBO MAX, estrenado iniciando 2022, para lograr el recuentro del elenco principal de las ocho películas de “Harry Potter”, y confesó cuál sería su petición para volver a interpretar a “Ron Weasley”.

El actor señaló que no existen motivos específicos que lo desanimen a volver al universo mágico creado por J.K. Rowling, no obstante aseguró que sin pensarlo demasiado aceptaría una oferta si sus demás compañeros, en este caso Daniel Radcliffe y Emma Watson, decidieran también regresar a sus roles para una nueva historia.

“Realmente, no puedo pensar en una razón para no hacerlo. Me encanta ese personaje, me encanta ese mundo. Es una gran parte de mi vida. Yo (volvería) si los demás lo hicieran”, dijo el actor.