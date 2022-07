Harry Potter: Esta es la razón por la que Daniel Radcliffe amaba interpretar al mítico mago

No fue la fama, la aventura, la magia del cine ni la posibilidad de conocer a estrellas de la pantalla grande. Daniel Radcliffe se sinceró y acepta que si hubo una razón por la que amó encarnar durante tantos años a “Harry Potter” fue porque…le permitía saltarse clases.

En declaraciones al podcast A24, Radcliffe reflexionó sobre la dicha de haber interpretado durante tantos años al mítico mago de la literatura: “Siempre lo disfruté. Una cosa que entendí es que otros niños actores conforme crecían comenzaban a sentir que no encajaban en su papel. Llegaba el momento donde decían ‘no quiero seguir con esto’, pero siguen porque se vuelven sin darse cuenta en proveedores de su familia, así que siguen por presión”.

“En mi caso —agrega—, mis papás entre película y película muy serios me preguntaban: ‘¿Quieres seguir con esto, quieres regresar?’, y yo año tras año contestaba lo mismo: “‘¡Claro, odio la escuela, claro que quiero seguir!’ (risas)”.

Daniel aclaró que la razón por la que odió desde siempre la escuela no fue por la enseñanza, sino porque un maestro le llamó “estúpido” durante una clase. “Y fue antes de que hubiera hecho alguna película. Eso, definitivamente fue…positivo. Me impulsó a aprender lo más rápido para largarme”.

Se mantiene a la distancia

Aunque “Harry Potter” ya no es un problema para cumplir con una agenda escolar, eso no quiere decir que Daniel esté pensando en volver a la franquicia pronto. Cuando fue cuestionado sobre si se uniría al elenco de una hipotética adaptación del libro “Harry Potter and the Cursed Child”, el histrión no lo descartó del todo, pero deseó que ese proyecto sea en un muy lejano futuro.

“Ahora mismo siento que salí bien de la saga de ‘Harry Potter’, me siento satisfecho con todo lo que logramos y también con lo que soy hoy en mi vida. Regresar a la franquicia implicaría un gran cambio en mi rutina y en todos mis proyectos para el que no sé si estoy preparado”.

Una experiencia diferente

Cada actor de “Harry Potter” tuvo una experiencia diferente lidiando con la fama. Por ejemplo, Tom Felton, quien encarnó a “Draco Malfoy” en la franquicia, reconoció que su escuela logró crear un horario donde se combinaran las largas temporadas de grabación con las semanas de estudio. “A veces pasaban semanas sin que fuera a la escuela”.

Felton anota que notó que algunos de sus compañeros estaban celosos por el estrellato que alcanzó a tan corta edad, pero por lo demás señala que su infancia fue relativamente normal y que curiosamente las chicas a las que invitaba a salir estaban menos impresionadas con su trabajo en cine. “No me hizo más fácil el conseguir novia”.

MF