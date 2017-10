Ha*Ash finaliza gira en Guadalajara

Las hermanas Hannah y Ashley -el dueto Ha*Ash- se encuentran muy entusiasmadas con la salida de su próximo material discográfico, a tres años de haber sacado su "Primera Fila", que las ha hecho girar por toda la República Mexicana, América Latina y España, donde precisamente en este nación ibérica ahora son un hit, en parte por este álbum y también por el dueto que hicieron con Melendi llamado "Destino o casualidad".



El pasado sábado, llegada la media noche, las hermanas estuvieron en concierto en el palenque de las Fiestas de Octubre y ahí dieron a conocer que están a días de lanzar su nuevo disco. Además aquí en Guadalajara fue el cierre de su gira de "Primera Fila", reconociendo la importancia de la Perla Taptatía pues con este material estuvieron siete veces en concierto contando este show del palenque.



"Es un verdadero honor, un privilegio venir siete veces con esta gira a Guadalajara", dijo Ashley, quien durante el palenque, prometió una noche intensa donde se honraría más al desamor que al amor. La velada comenzó poco después de las 00:30 horas. Las primeras canciones en sonar fueron "Soy mujer", "Amor a medias" y "De dónde sacas eso".



Tanto Hannah como Ashley siempre mantuvieron el ánimo e interactuaron con el público en todo momento. También en el repertorio no podía faltar "Dos copas de más", "Sé que te vas" y "Me entrego a ti". Ashley durante la velada bromeaba a su hermana, la complicidad entre ambas es una de las razones por las que tienen una audiencia fiel.



En la canción "Lo aprendí de ti", Ashley invitó del público a David a cantar con ella en el escenario, pues compartía que ese tema iba dedicado a un amor que le fue infiel y necesitaba de un aliado para cantar con el sentimiento que ameritaba la rola.



"Tú y yo volvemos al amor" y "Ex de verdad" continuaron en el repertorio de las Ha*Ash, temas que fueron coreados a todo pulmón con los fans. El momento corta venas ocurrió con "Qué hago yo". "Tomaron esta canción y la volvieron suya, va dedicada para los corazones rotos", dijo Hannah, pero para reponer el momento emotivo, llegó la cumbia "Mi niña mujer" que las hermanas interpretaron a dueto con Los Ángeles Azules en el último disco de la banda de Iztapalapa.



"Te dejo en libertad", "No te quiero nada" y el clásico "Odio amarte" también fueron parte de la velada. Para el cierre del concierto las Ha*Ash eligieron como broche de oro "Perdón, perdón" y "Estés en donde estés".



EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA