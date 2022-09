Llegan novedades para los pequeños que aman los robots y para fans, Plaza Sésamo: Meka Builders, el primero de muchos nuevos originales de Plaza Sésamo, llegará a Cartoonito el 19 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo central de México; el mismo día, la serie estará disponible también en HBO Max.

Con personajes como “Meka Elmo”, “Meka Abby” y “Meka Cookie”, en este nuevo show, los reconocidos personajes de Plaza Sésamo son reimaginados, mecanizados y listos para proteger “Pretty Big City”, con toda clase de herramientas, artilugios y su propio sentido del humor. “Plaza Sésamo: Meka Builders” reimagina a “Elmo”, “Comegalletas” y “Abby Cadabby” como héroes robots en formación que usan sus superpoderes basados en conceptos de STEM (acrónimo en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para resolver problemas divertidos y alocados.

Con un estilo 3D dinámico, esta serie ayudará a las niñas y niños en edad preescolar a practicar habilidades fundamentales de pensamiento crítico mientras se divierten junto a los amigos de Plaza Sésamo, indicó Cartoonito. “Luego de cinco décadas de generar los mejores contenidos de educación y entretenimiento, Sesame Workshop crea una nueva era dentro de su historia al lanzar Plaza Sésamo: Meka Builders. Esta nueva serie reinventa a los 3 principales personajes de Plaza Sésamo y los lleva a participar en nuevas aventuras y enfrentar interesantes y divertidos retos desde el frente robótico, lo cual será del gusto de una audiencia aún más grande en México y Latinoamérica”, expresó Joaquín Del Rivero, VP y Director General de Sesame Workshop Latam.

¿Cómo estará conformada esta nueva historia?

Con 26 episodios de 22 minutos, la serie explora un mundo que necesita héroes ahora más que nunca. A estos personajes les esperan desafíos increíbles, incluido el hecho de que nunca antes han sido héroes. El tema musical de la serie fue escrito y producido por Bud'da, ganador de varios discos de platino y un premio Emmy, y es interpretado por Eric Bellinger, ganador de un Grammy, y la cantante Shanice.

Mientras los pequeños y sus familias esperan esta nueva serie, también pueden disfrutar de muchos otros favoritos de Sésamo como The Not Too Late Show con Elmo y dos temporadas de Plaza Sésamo, disponibles en Cartoonito y HBO Max.

Conoce a los personajes:

*Meka Abby Cadabby : esta curiosa hada en formación de 3 años acaba de mudarse a Plaza Sésamo. Hija de un hada madrina, está aprendiendo magia, aunque todavía tiene mucho camino por delante y tiene una predilección por convertir las cosas en calabazas con su “varita de entrenamiento”. Ella vino de un mundo de cuentos y está bien versada en cuentos de hadas, ya que son parte de la historia de su familia. A Meka Abby le encanta practicar su magia y sus hechizos, pero lo que encuentra verdaderamente asombroso y mágico es lo que descubre con sus amigos en Plaza Sésamo como aprender a contar y escribir con un crayón.

: esta curiosa hada en formación de 3 años acaba de mudarse a Plaza Sésamo. Hija de un hada madrina, está aprendiendo magia, aunque todavía tiene mucho camino por delante y tiene una predilección por convertir las cosas en calabazas con su “varita de entrenamiento”. Ella vino de un mundo de cuentos y está bien versada en cuentos de hadas, ya que son parte de la historia de su familia. A Meka Abby le encanta practicar su magia y sus hechizos, pero lo que encuentra verdaderamente asombroso y mágico es lo que descubre con sus amigos en Plaza Sésamo como aprender a contar y escribir con un crayón. *Meka Elmo : Es un niño de 3 años y medio con una voz alegre y una risita contagiosa. Siempre entusiasta, amigable e innegablemente curioso, le encanta probar cosas nuevas. Meka Elmo ama los libros y siempre usa su imaginación para jugar. Las herramientas que se adhieren a su brazo son demasiado familiares: destornillador, llave inglesa, tijeras seguras para niños y más.

: Es un niño de 3 años y medio con una voz alegre y una risita contagiosa. Siempre entusiasta, amigable e innegablemente curioso, le encanta probar cosas nuevas. Meka Elmo ama los libros y siempre usa su imaginación para jugar. Las herramientas que se adhieren a su brazo son demasiado familiares: destornillador, llave inglesa, tijeras seguras para niños y más. *Meka Comegalletas: Un adorable monstruo amante de las galletas que con los años se ha vuelto mucho más consciente de la importancia de la nutrición. ¡Aprendamos mucho de este amiguito! Ahora, ha conseguido el trabajo de sus sueños en el servicio de habitaciones y camarero en el comedor. Los invitados a menudo se preguntan ¡por qué sus platos principales nunca llegan!

FS