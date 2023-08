HBO Max es una de las plataformas de streaming más populares, y una de las que más le da competencia a Netflix.

HBO Max se destaca por sus series exclusivas tales como "Game of Thrones", "The White Lotus", "The Last of Us", entre muchas otras opciones que fueron éxito de crítica y audiencia, y por su diversidad de películas que no pueden encontrarse en ningún otro lado.

Puede interesarte: El drama romántico en Netflix ideal para estos días de lluvias

Este lunes 7 de agosto llega a HBO Max una serie para los románticos que aborda las inesperadas vueltas que da la vida, cómo cambiamos desde las relaciones que dejamos, y quiénes somos al momento del reencuentro.

Estos son los estrenos de HBO Max para este el lunes 7 de agosto:

Olvídame si puedes

ESPECIAL/ HBO Max

Esra y Ozan deciden divorciarse tras años de matrimonio. Años después, se reencuentran: Esra, desempleada, empieza a trabajar para Ozan, convertido en el CEO de una gran empresa.

FS