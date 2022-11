Guillermo Del Toro externa su preocupación por la falta de apoyo al cine en México

Horas después de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas de la que es parte, anunció la postergación de toda actividad relacionada con el premio Ariel por falta de recursos económicos, el cineasta Guillermo del Toro ha externado su preocupación.

Esta mañana Leticia Huijara, presidenta de la AMACC, indicó que se tiene un déficit económico que hace imposible siquiera la publicación de la convocatoria alusiva.

En los últimos años, el apoyo estatal que llegó a cerca de 10 millones de pesos, se ha visto reducida ostensiblemente: este año sólo dio en especie las estatuillas otorgadas por la Academia.

"La sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones, lo que llevó décadas construir, ha sido brutal. Sobrevivimos al sexenio de López Portillo (1976-1982), pero esto no tiene precedentes", escribió Del Toro en su cuenta de Twitter.

Hace unos días, el realizador de "La forma del agua" y "El laberinto del fauno" expresó su molestia por la reducción de dineros al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, por parte del gobierno de Jalisco.

"Un vínculo de más de casi cuatro décadas, un evento cultural que sigue poniendo a la ciudad en el mapa cinematográfico mundial", apuntó.

Huijara externó que se está viendo en el seno de la Academia la operación de un patronato que permitiría no estar sujeta a los vaivenes de las políticas culturales.

"Vivimos un momento muy difícil, complicado, para nuestra Academia, pero estoy convencida que las tormentas también sirven para muchas cosas. Lo que estamos haciendo es pensar la mejor manera para encontrar una independencia financiera para no estar supeditados", indicó.

De la actualidad académica se dio aviso el pasado 11 de octubre, durante la ceremonia del Ariel, cuando la también actriz de "La ley de Herodes" anunció una pausa de actividades.

Desde entonces, comentó, varias personas se han acercado para ofrecer apoyo, pero serán propuestas que se analizarán con calma.

En sus redes sociales gente como el actor Joaquín Cosío ("El infierno") y el productor Julio Chavezmontes, ganador reciente en Cannes, se pronunciaron en contra del gobierno por no apoyar.

"Como era de esperarse no entienden la cultura, ni el arte. Ignorante, no hay otra palabra", escribió Cosío.

