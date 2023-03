Anoche fue declarado victorioso en los Premios Oscar 2023 el cineasta tapatío, Guillermo del Toro, por su adaptación animada de la historia de Pinocho. Las y los Tapatíos celebraron su éxito y compartieron su orgullo.

Con esta presea, Del Toro ya suma tres premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en esta ocasión fue galardonado con el premio a la mejor película animada, un categoría que en el pasado era dominada por las productoras de Disney y Pixar.

Tapatíos felices por el triunfo de Guillermo Del Toro

Sin duda, todos se sienten orgullosos de que Guillermo del Toro es oriundo de Guadalajara y su triunfo en el cine se siente como propio. Entre los que han visto la película argumentan que solo pueden homenajear su trabajo.

Los tapatíos recalcaron que la película de “Pinocho” fue muy original, pues además de enfocarse en la historia original del libro también le dio su toque propio, algo que hizo que fuera diferente a la película de Disney.

“Me pareció muy buena la película, creo que el hecho de que hubiera puesto algo que no tiene que ver con la similitud de Disney la ha vuelto algo interesante, más aparte de que combinó el libro original y su propio talento me parece algo muy interesante” Compartió Addison.

Hubo a quienes les agradó que también se añadieran canciones en la película, además de que también felicitaron a los artistas mexicanos que participaron en su producción de stop motion.

Estoy muy orgullosa porque siento que él le da a la animación un enfoque muy distinto a lo que tenemos concebido de ese género y es una película hermosa que se nota el empeño y da mucho orgullo porque trabajaron muchos artistas mexicanos en su producción. Me encanta que sea un musical, las canciones son divinas y son una obra de arte”, dijo Samantha

Para quienes no pudieron verla completa, pero si conocen al cineasta, solo les ha generado más inquietud por verla o terminarla, aún así no dejan de admirar el esfuerzo del talentoso director.

“La verdad es una película muy bonita, no la vi completa, pero me gusto mucho todo lo que hizo y como lo hizo. Deja una enseñanza muy bonita la verdad, de cómo él (Gepeto) perdió a su hijo pudo conseguir, no un reemplazo, pero si una figura para poder seguir y ser feliz” Luisa compartió además que ahora que ganó un Oscar es momento de volverla a ver.

“Me parece un orgullo, porque es tapatío, además es un gran cineasta y nos demuestra que podemos soñar en grande. No he visto la película, pero si he querido verla, es solo que siento que me va a hacer llorar, por eso me restrinjo, pero si la voy a ver, en algún momento la veré”, repuso Mildret Jimenéz esperando que no le gane la emoción.

Guadalajara celebra a su mejor cineasta y desde aquí le mandan el mejor de los deseos en su trayectoria, escuchar su nombre ya es motivo de orgullo y argumentan que además de que ganará Guillermo del Toro, también, ha ganado el cine.

