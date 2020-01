"Gretel y Hansel", adrenalina y terror

Primero un payaso asesino, y ahora un cuento de hadas sumamente retorcido. A Sophia Lillis la persiguen las historias tenebrosas, llenas de acción, gritos y sorpresas. ¿Lo mejor? A ella le encantan, como lo demuestra en el estreno de su proyecto más reciente, “Gretel y Hansel”.

El largometraje llega este 31 de enero a la cartelera tapatía y cuenta una versión un tanto diferente del tradicional cuento de los Hermanos Grimm. Ambientada en el corazón de un bosque oscuro, nos cuenta la historia de “Gretel”, una jovencita que vive al borde de la miseria, con la única compañía de su hermano “Hansel” (Sam Leakey).

Empujada por el hambre y el miedo, “Gretel” decide abandonar el lugar en el que vive para encontrar alimento y empleo. Un cazador les indica el camino, pero se pierden y terminan por dar con una misteriosa cabaña, habitada por una afable ancianita llamada “Holda” (Alice Krige), quien les brinda cobijo y comida. Pero nada es lo que parece, y pronto lo descubrirán.

Sophia ya había sorprendido a la crítica con su trabajo en “It” como la joven “Beverly Marsh”. Y ahora eleva aún más el listón con una trama que, como explica en entrevista, promete dejarle a más de uno los pelos de punta.

—¿Cómo te preparaste para entrar en la mente de “Gretel”?

—“Gretel” es este fuerte e independiente personaje que vive una vida por si sola junto con su hermano, “Hansel” quien es su único familiar. Ella se da cuenta que su vida está destinada a algo mejor. Realmente quería proyectar eso, quería entender por lo que ella atraviesa y comprender sus acciones, porque es un personaje con mucha fuerza y pasa por muchas cosas.

—¿Tienes en la vida una relación similar a la que hay entre “Hansel” y “Gretel”?

—Su hermano “Hansel” su relación es importante y algo que quería reflejar, yo también tengo un hermano y nuestra relación no es tan cercana, pero somos bastante cercanos y yo quería usar eso en mi personaje.

—La película se llama “Gretel y Hansel”, eso es interesante. ¿A qué se debe el cambio del nombre?

—Se cambió el nombre porque todo es a través de los ojos de “Gretel” y en la historia, “Gretel” es quien cuida a “Hansel” y no al revés. Ella es la principal protectora en su pequeña familia.

La historia es acerca de cómo “Gretel” trata de averiguar quien es ella realmente y qué está destinada a algo más grande que cuidar de su hermano. Por eso es “Gretel y Hansel” y no “Hansel y Gretel”.

—No es tu primer acercamiento al género, también estuviste en “It”, ¿Eres fan de las películas de terror?

—¡Me encantan las películas de terror! No busco este género para trabajar, no quiero dedicarme únicamente a hacer películas de terror, pero sí me gustan.

—¿De dónde viene esa fascinación?

—Siento que es muy divertido filmarlas. Y los escenarios son divertidos, interesantes y aterradores. Por ejemplo, las cañerías en “It”, pero también la casa, la casa de “Holda” es tétrica, pero también es interesante y hermosa de una manera torcida. Así que fue muy divertido filmar ahí.

—¿Estás familiarizada con el cuento de hadas de los hermanos Grimm? ¿Y usaste algo de eso como investigación para prepararte para el papel?

—Tengo un libro de cuentos de hadas de los Hermanos Grimm y crecí viendo y leyendo esos cuentos de hadas. Todos conocemos a Cenicienta y a Blanca Nieves y esos son viejos cuentos de hadas y traté de usar un poco de esa atmósfera en la película.

—¿Cómo fue tu relación con sus compañeros de rodaje?

—Alice es fantástica en su papel, ella interpreta a la bruja. Absolutamente fantástica, estaba horrorizada al verla (risas). Y quería aprender de ella, porque ha estado en el negocio por mucho tiempo.

Y ver a Sammy trabajar en su primer papel importante fue padrísimo. Aprendió mucho en términos como las tomas, preguntaba si él estaba en la toma y cuál era el tamaño del ángulo. Fue divertido verlo trabajar.

Su cuento favorito es...

Ya con algo de experiencia el mundo de la fantasía, Sophia revela cuál es su cuento favorito: “Me encanta ‘Rumpelstiltskin’. Siento que es un personaje muy interesante y divertido. Me encanta ‘Rapunzel’, porque en la versión original, cuando él cae de la torre pierde los ojos y se queda ciego, y para descubrir quién es ‘Rapunzel’, tiene que tocarle la cara. Y descubre quien es ella, a pesar de que no puede ver su belleza y me siento así. Él es tan hermoso y encantador, aunque no tiene ojos. Ese fue un muy interesante ángulo en la historia”.



