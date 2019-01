“Green book” triunfa en los premios del Sindicato de Productores

La película “Green book”, dirigida por Peter Farrell, obtuvo el galardón Darryl F. Zanuck a la Mejor película en los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA, por sus siglas en inglés).

El filme, protagonizado por Mahershala Ali y Viggo Mortensen, se impuso en esa categoría en la que también compitieron “Roma”, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, así como “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “Crazy Rich Asians”, “The Favourite”, “A Quiet Place”, “A Star is Born” y “Vice”.

Por otro lado, la película “Spider-Man: Into the Spider-Verse” ganó el premio a la Mejor Película Animada y “Won’t You Be My Neighbor?” obtuvo el reconocimiento como el Mejor documental.

En la gala, que se llevó a cabo el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, California, el filme “The Americans” se convirtió en la ganadora en la categoría de Mejor serie dramática y “The Marvelous Mrs. Maisel” obtuvo el premio a la Mejor serie de comedia.

“Roma” rumbo a los ICS Awards

La película “Roma”, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, obtuvo seis nominaciones para los premios de la edición 16 de la International Cinephile Society.

“Roma” competirá por los ICS Awards en las categorías de mejor Director, Imagen, Cinematografía, Película en Habla No Inglesa, Edición y Diseño de Producción. En Mejor Película el largometraje mexicano se enfrenta a “A Bread Factory”, “Burning”, “The Favourite”, “First Reformed”, “If Beale Street Could Talk”, “Madeline’s Madeline”, “The Other Side of the Wind”, “The Rider”, “Shoplifters”, “The Wild Boys” y “Zama”.

En el apartado de Película en Habla no Inglesa compite con “Burning”, “Cold War”, “Happy as Lazzaro”, “A Paris Education”, “Shoplifters”, “Sicilian Ghost Story”, “Western”, “The Wild Boys” y “Zama”. La International Cinephile Society es una organización online de críticos de cine profesionales y periodistas de todo el mundo fundado en 2003 que cada año rinde homenaje al mejor cine estadunidense e internacional.

Próxima premiación

Los ganadores de los 16 Premios ICS se anunciarán el 3 de febrero de 2019.

Lista de ganadores