La ceremonia de los Grammy en su edición 67 concluyó con la coronación de Beyoncé como ganadora a Álbum del año por su disco de género country “Cowboy Carter”, con el cual la cantante afroamericana consiguió su primer gramófono en esta categoría, que había perdido en cuatro nominaciones anteriores.

Beyoncé es una de las mujeres más cotizadas en la historia de los Grammy, con 99 nominaciones y 32 victorias, pero hasta ayer por la noche no había logrado hacerse con el galardón más codiciado.

Con “Cowboy Carter”, Beyoncé homenajea el legado musical afroamericano que conformó a la música country, uno de los géneros fundamentales en la historia y la cultura de Estados Unidos.

No fue el único logro de la cantante durante la ceremonia. La intérprete también se llevó consigo el premio a Álbum country, con lo cual marca un nuevo hito, no sólo en su carrera sino en la historia de los premios, pues es la primera mujer afroamericana en llevarse esta categoría.

Uno de los ganadores inesperados de la noche fue Kendrick Lamar, cuya canción “Not Like Us” consiguió el premio a la Grabación del año y a Canción del año, respectivamente, compitiendo contra artistas como Taylor Swift, que en esta ceremonia salió con las manos vacías, y desplazando a temas como “Now and Then” de The Beatles, canción en la que había altas expectativas para hacer historia durante la ceremonia, y que pasó desapercibida en los premios más grandes.

La edición 67 de los Grammy, celebrada en Los Ángeles, destacó por abrazar la diversidad, la inclusión a un público joven y cambiante, la autocrítica, y por la importante presencia femenina en las principales nominaciones y premios. Tan sólo en la categoría de Álbum del año, seis de las ocho nominaciones fueron para mujeres: Beyoncé, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Sabrina Carpenter y Taylor Swift.

CT