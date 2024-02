El día de ayer se hizo la entrega de los Grammys a lo mejor de la música en el último año. Una vez más, la noche estuvo llena de nostalgia, polémica y mucho contenido viral que dio de qué hablar.

Entre las situaciones más controvertibles estuvo el arresto de Killer Mike después de haber ganado prácticamente todos los premios de su género. Esto fue especialmente sospechoso debido a que unos días atrás, el músico ex de Run The Jewels, dio unos comentarios en contra de Joe Biden, puesto que siempre ha sido polémico y activo con sus discursos políticos. Sin embargo, parece que el arresto fue por un altercado físico ocurrido en la misma ceremonia.

Tampoco podremos olvidar el discurso de Jay-Z, quien fue mordaz con la organización y con algunos de los artistas invitados. Sin apuntar dedos, mencionó que no le hacía mucha lógica que la artista más ganadora de los premios, su esposa, Beyoncé, no se hubiese llevado el Grammy a Mejor álbum del año.

Por último, otro momento vergonzante que no fue transmitido por la televisión fue la entrega del premio a Mejor álbum de música mexicana. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación eligió al fenómeno de los Corridos tumbados como ganador. Sin embargo, Peso Pluma no se presentó en el escenario cuando su victoria fue anunciada. La encargada de dar ese premio fue Natalia Lafourcade quien dijo, después de unos minutos de espera, "Me llevo el Grammy de Peso Pluma, se lo guardamos aquí".

Si bien no se vio al cantante mexicano presumir su trofeo, Peso Pluma agradeció en redes a sus fans por este premio.

Gracias a todos ustedes que escuchan y que apoyan mi música , hoy se cumplió un sueño no solo mío si no de un equipo entero . Seguiré representando a mi país a donde quiera que vaya ! Feliz de poder pertenecer a la lista de grandes artistas mexicanos ganadores de un Grammy . ������… — Peso Pluma (@_PesoPluma) February 4, 2024

