Grammys 2024: Esta es la lista completa de ganadores

La noche del día de ayer se realizó la 66° entrega de los Grammys. El suceso más importante de la ceremonia fue cuando Taylor Swift se convirtió en la artista qué más veces ha sido galardonada con el Álbum del año con cuatro ocasiones, superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon. El Grammy fue otorgado por Celine Dion; un momento emotivo, ya que la cantante sufre de una extraña enfermedad conocida como el síndrome de la persona rígida.

Pero estos dos sucesos no fueron lo único memorable de la noche. Cuando el mundo Swiftie estaba esperando el anuncio de Reputation Taylors Version, la cantante mencionó que este año estrenará nueva música.

Otro momento inolvidable fue la victoria de Miley Cyrus quien por fin fue reconocida por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. Además, Billy Joel estrenó una canción tras 30 años de no hacerlo. Y, por último, Jay-Z fue reconocido con el Grammy de trayectoria de Dr. Dre y aprovechó los micrófonos para mencionar que la entrega no siempre es justa y que no hacía mucho sentido que la artista con más Grammys de la historia, Beyonce, su esposa, nunca hubiera obtenido el Grammy a Mejor álbum del año.

Con respecto a las actuaciones en vivo, las más interesantes estuvieron al principio de la velada. Dua Lipa y SZA impresionaron con su capacidad interpretativa a la vez de la resolución del espacio para desempeñar sus coreografías.

Esta es la lista completa de ganadores

Álbum del año - Midnight de Taylor Swift

Grabación del año - Flowers de Miley Cyrus

Canción del año - What Was I Made For? de Billie Eilish y Finneas O'Connell para el soundtrack de Barbie La película

Mejor artista revelación - Victoria Monét

Álbum pop latino - X Mí (Vol. 1) de Gaby Moreno

Álbum de música mexicana - Génesis de Peso Pluma

Álbum de música urbana - Mañana será bonito de Karol G

Video musical - I'm Only Sleeping de The Beatles

Álbum de rock latino o alternativo - Empate entre Vida cotidiana de Juanes y De todas las flores de Natalia Lafourcade

Compositor del año (no clásico) - Theron Thomas

Interpretación pop en solitario - Flowers de Miley Cyrus

Interpretación pop en dúo o grupo - Ghost in the Machine de SZA con Phebe Bridgers

Álbum Pop Vocal - Midnights de Taylor Swift

Álbum de electrónica o dance - Actual Life 3 de Fred Again

Interpretación de rock - Not Strong Enough de boygenius

Interpretación de metal - 72 Seasons de Metallica

Canción de rock - Not Strong Enough de boygenius

Álbum de rock - This is why de Paramore

Interpretación de música alternativa - This is why de Paramore

Álbum de música alternativa - The Record de boygenius

Álbum de R&B - Jaguar II de Victoria Monét

Interpretación de R&B - ICU de Coco Jones

Interpretación de R&B tradicional - Good Morning de PJ Morton

Canción de R&B - Snooze de SZA

Álbum de R&B progresivo - SOS de SZA

Álbum de rap - Michael de Killer Mike

Canción de rap - Scientists & engineers de Killer Mike

Interpretación de rap - Scientists & engineers de Killer Mike

Interpretación de rap melódico - All my life de Lil Durk con J. Cole

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB