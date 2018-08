Gorillaz podría regresar a México para presentar "The Now Now Tour"

La banda digital creada en 1998 y liderada por el cantante, Damon Albaran, compartieron vía Instagram un video donde muestra la interpretación de su famosa canción "On Melancholy hill" en una versión muy mexicana.

Dentro de la publicación, la banda estadounidense causa polémica por compartir a sus seguidores que "Estén atentos", después escribiendo una fecha en el lado inferior y el hashtag #TheNowNow Tour is NOW.

Esto abre la gran posibilidad de que 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs regresen a dar concierto tras haber participado en el Vive Latino y posteriormente, como solista, el cantante Demon en el Corona Capital 2014.

Gorillaz ha lanzado seis álbumes de estudio con las compañías discográficas Parlophone y Virgin: Gorillaz en 2001, Demon Days en 2005, Plastic Beach en 2010, The Fall en 2011, Humanz en 2017 y su producción más reciente The Now Now en 2018.

